聽新聞
test
0:00 / 0:00
訪美行程疑碰壁 柯文哲：台灣最大問題謠言太多
民眾黨主席柯文哲今上午與北市前副市長黃珊珊一同至新北市蘆洲及淡水宮廟參拜，對於外界傳言柯文哲訪美行碰壁，柯文哲則說還在規劃中，哪有碰壁，台灣最大問題就是謠言太多。
柯文哲今上午至新北市蘆洲及淡水宮廟參拜，面對外界傳言他規劃的訪美行程，由於柯親美友中的態度導致碰壁，柯文哲則駁斥說，哪有碰壁，行程還在規劃連時間都還不確定，台灣最大問題就是謠言態度，看很多新聞都是有目的製造出來的，看一看就好。
柯文哲說，訪美行最大問題是自己時間搞不定，到底何時去內部都沒有確切時程，而且美國人做事情要有行程表，沒有辦法，要兩個月以上規劃， 問題是我們自己年度規畫案都還沒搞清楚，內部自己還在規劃，清楚後再跟大家講。
他說，美國不是說完全跟中國採用對抗態度，其實美國國務卿布林肯那句話最能夠表達美國策略，就是可以合作的時候合作，應該競爭就競爭，該對抗的時候對抗，這是美國最實際的態度，也不會每件事都擺出對抗態度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言