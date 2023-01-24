蔡英文慰勉特戰指揮部特3營 感謝國軍堅守家園

今天是大年初三，蔡英文總統整天都在高雄，一早到旗山特戰指揮部特3營，此行傳出可能接任組閣的國安會秘書長顧立雄也陪同，但記者詢問閣揆人選，蔡英文笑而未答。蔡英文致詞感謝國軍堅守崗位守護台灣家園，也提及自己讀到因執行跳傘任務受傷的秦良丰下士寫的散文相當有感，相信憑藉特戰部隊的精神，秦良丰一定能盡快康復、重返部隊。

蔡英文說，自己在大年初一、初二都分別慰勞國軍，希望透過這些行程，讓國人同胞知道， 因為有中華民國的國軍堅守崗位，大家才能夠安心過年，「大家辛苦了！」

蔡英文指出，特3營在去年移防到嶺口營區之後，成為捍衛高雄地區安全的重要角色，也擔負許多重要的目標防護任務。當重大的災害發生也會投入搶救工作 ，特戰弟兄姊妹都必須在嚴峻的環境，接受高強度的訓練，在去年的各項演練也有很好的表現。

蔡英文今早到特戰指揮部特3營，也是先前執行跳傘任務受傷的下士秦良丰隸屬的部隊。蔡英文提到，自己讀到秦良丰所撰寫的散文，深刻感受到秦良丰對國軍、對特戰部隊的濃厚情感，相信憑藉著特戰部隊忠義、勇猛、頑強等精神，秦良丰一定可以盡快康復。