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與賴清德在誤差範圍 侯友宜如此表態

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
侯友宜上午至鶯歌區發紅包。記者李定宇／攝影
侯友宜上午至鶯歌區發紅包。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今上午至鶯歌走春，媒體詢問民調顯示侯友宜2024總統選舉位居第二，那賴清德副總統差距在誤差範圍內，且侯友宜只能拿到6成藍軍選票，侯友宜則說，現在是新北市長，市長有市長的角色要把工作做好，會全力把握當下。

侯友宜今天上午至鶯歌登山走春發紅包，他說，現在是新北市長，市長有市長的角色要把工作做好，會全力把握當下，現在在規劃2030的願景工程裡面，希望不管是捷運、交通、經濟、產業甚至社會關懷面，都能把它做到位，才是現在最重要的事情。

至於被綠營視為2024頭號假想敵，侯友宜說，其實台灣這一塊土地根本沒有分你跟我，因為我們從小都在這裡吃台灣米、喝台灣水長大，對這片土地充滿著感恩惜福的心情，所以幾十年來都用這樣的心情，每一個人在自己的工作崗位上打拚努力工作，然後攜手同心齊力，為中華民國、為台灣，希望國家會更好，人民過得更幸福，這也是大家的心願，所以相信台灣最重要內部不分你我、族群、黨派，大家團結認真打拚，讓這個地方過更好的生活最重要。

而鴻海集團創辦人郭台銘日前說選不選總統神明決定，侯友宜說現在目前是新北市長，那新北市長有他的工作的目標跟方向，自己現階段應該把自己的工作跟目標、方向，跟市民朋友一起努力，就像今天來到鶯歌，相信三鶯線也碰上缺工缺料的問題，怎麼樣面臨這樣的挑戰裡面，能夠把捷運做好，以及土城的整個行政園區跟土城捷運線怎麼樣把它做到更到位，這才是自己現在該做的事情。

對於賴清德可能成為2024的競爭對手，侯友宜則表示面對所有的關心台灣土地的這一塊的所有的人，都不該分你跟我，大家應該好好的同心齊力，好好的合作，然後好好地為這一塊土地做出更多的貢獻，所以任何人關心這塊土地都要祝福，讓台灣會更好，這也是工作40幾年來一向不變的初衷，所以只要任何人願意為這一塊土地多做事，我們都要給他說一聲加油。只要任何人有這個需要，我都會發福袋給任何一個人。

新北市長侯友宜上午至鶯歌區走春。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜上午至鶯歌區走春。記者李定宇／攝影

新北市長 侯友宜

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