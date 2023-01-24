與賴清德在誤差範圍 侯友宜如此表態

新北市長侯友宜今上午至鶯歌走春，媒體詢問民調顯示侯友宜2024總統選舉位居第二，那賴清德副總統差距在誤差範圍內，且侯友宜只能拿到6成藍軍選票，侯友宜則說，現在是新北市長，市長有市長的角色要把工作做好，會全力把握當下。

侯友宜今天上午至鶯歌登山走春發紅包，他說，現在是新北市長，市長有市長的角色要把工作做好，會全力把握當下，現在在規劃2030的願景工程裡面，希望不管是捷運、交通、經濟、產業甚至社會關懷面，都能把它做到位，才是現在最重要的事情。

至於被綠營視為2024頭號假想敵，侯友宜說，其實台灣這一塊土地根本沒有分你跟我，因為我們從小都在這裡吃台灣米、喝台灣水長大，對這片土地充滿著感恩惜福的心情，所以幾十年來都用這樣的心情，每一個人在自己的工作崗位上打拚努力工作，然後攜手同心齊力，為中華民國、為台灣，希望國家會更好，人民過得更幸福，這也是大家的心願，所以相信台灣最重要內部不分你我、族群、黨派，大家團結認真打拚，讓這個地方過更好的生活最重要。

而鴻海集團創辦人郭台銘日前說選不選總統神明決定，侯友宜說現在目前是新北市長，那新北市長有他的工作的目標跟方向，自己現階段應該把自己的工作跟目標、方向，跟市民朋友一起努力，就像今天來到鶯歌，相信三鶯線也碰上缺工缺料的問題，怎麼樣面臨這樣的挑戰裡面，能夠把捷運做好，以及土城的整個行政園區跟土城捷運線怎麼樣把它做到更到位，這才是自己現在該做的事情。