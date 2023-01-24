美眾議院議長訪台觸兩岸神經 侯友宜：台海穩定共同心願

新北市長侯友宜今上午至鶯歌走春，傳出美國眾議院議長麥卡錫即將訪台，侯友宜說，歡迎任何國際友人能夠到台灣，台灣最重要的是台海區域和平的穩定，這是共同的目標跟心願。

對於美國眾議院議長麥卡錫傳出訪台，可能觸動兩岸敏感神經，侯友宜說，台灣是一個熱情好客的國度，歡迎任何國際友人能夠到台灣來走一走，台灣最重要的是台海區域和平的穩定，這是我們共同的目標跟心願。

而侯友宜從除夕至今每天都有公開行程，他說，明天的行程還是蠻多，明天行程還是會到宮廟以外，還有到交通堵塞的地方，甚至一些風景區域去了解整個目前民眾在交通的情形，以及在風景區的一些相關的碰上有沒有一些問題可以來解決。