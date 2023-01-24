游盈隆公布林智堅論文案民調 逾6成不支持蔡總統挺堅

民進黨去年底九合一選舉慘敗，前新竹市長林智堅論文抄襲案被點名是關鍵因素。台灣民意基金會董事長游盈隆今天在公布一份未曾揭露的民調，結果顯示，超過6成受訪者不支持蔡英文總統下令全黨力挺林智堅清白，僅有21％受訪者支持作法。

游盈隆今天在臉書公布一份未曾公布的重要民調，關於林志堅論文門案，有鑒於「林智堅論文門案」對2022九合一地方選舉有重大影響，為讓國人更清楚瞭解此案的全國性民意反應，決定公諸於世。

這份民調題目為「前民進黨桃園市長參選人林智堅，接連被台大和中華大學因碩士論文抄襲而撤銷學位。蔡英文總統兼黨主席在台大決議撤銷林智堅學位後，下令「全黨公職力挺林智堅清白」，請問您支不支持她這項做法？」

結果顯示，8.3％非常支持，13.3％還算支持，26.3％不太支持，34.8％一點也不支持，17.3％沒意見、不知道、拒答。換言之，在二十歲以上國人中，21.6％支持蔡總統力挺林智堅清白，61.1％不支持。

游盈隆說，民調結果傳達了一個非常清楚的訊息，國人一面倒不支持蔡總統力挺林智堅清白的做法，社會主流民意清清如水。

進一步分析，20至34歲，7成以上不支持，1成左右支持；其他年齡層，多數不支持；在教育背景方面，除了初/國中及以下教育程度者外，高中/高職及以上教育程度者皆一面倒不支持；大學及以上教育程度者，7成3不支持，1成4支持。

職業背景方面，各行各業皆呈現大多數不支持的景象，學生方面，則是無人支持，6成7不支持，3成3不知道；政黨認同方面，綠認同者方面，4成1支持，4成8不支持；中性選民，6.9％支持，6成6不支持；藍認同者，2.4％支持，9成3不支持。政黨支持方面，民進黨支持者中，5成2支持，3成4不支持，1成4不知道；中性選民方面，1成支持，5成1不支持；在6都16縣市方面，都呈現一面倒不支持，包括民進黨大本營的南台灣和桃園市。

此民調是台灣民意基金會委託山水民調公司，訪問期間是2022年9月12一天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本484人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負4.35個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。