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合體鄭文燦排隊絡繹不絕 賴清德：景氣不好要拜武財神

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
副總統賴清德和桃園市前市長鄭文燦今早前往南崁五福宮參拜，賴清德表示，國外研究都說今年景氣會不好，所以要來拜武財神，祈求武財神讓大家平安發大財。記者陳右豪／攝影
副總統賴清德和桃園市前市長鄭文燦今早前往南崁五福宮參拜，賴清德表示，國外研究都說今年景氣會不好，所以要來拜武財神，祈求武財神讓大家平安發大財。記者陳右豪／攝影

副總統賴清德桃園市前市長鄭文燦今早前往南崁五福宮參拜，並偕民進黨公職一起發放新春福袋，有2位民進黨的明星加持，排隊人潮絡繹不絕。賴清德表示，國外研究都說今年景氣會不好，所以才要來拜武財神，祈求武財神讓大家平安發大財。

賴清德致詞時表示，南崁五福宮於1662年興建，相傳數百年，特別是供奉的主神玄壇元帥，也就是武財神。國外研究都說今年的景氣會不好，所以要來拜武財神，就是要請武財神保庇台灣，也讓大家平安大發財。

賴清德表示，今年是兔年，兔子在很多國家都是吉祥的動物，去年疫情嚴重，今年進入兔年，應該會比去年的虎年好。兔子有智慧，富有機智、奇巧的特性，只要學習兔子的精神，謹慎行事，一定可以突破各種難關。

鄭文燦致詞時表示，民進黨執政之後，對桃園非常重視，推動許多重大建設。副總統賴清德此次前來，不僅帶動地方的士氣，也讓民眾知道民進黨從政，是不忘人民、不忘土地、不忘初心。

賴清德 民進黨 桃園

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