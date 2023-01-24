聽新聞
test
0:00 / 0:00
合體鄭文燦排隊絡繹不絕 賴清德：景氣不好要拜武財神
副總統賴清德和桃園市前市長鄭文燦今早前往南崁五福宮參拜，並偕民進黨公職一起發放新春福袋，有2位民進黨的明星加持，排隊人潮絡繹不絕。賴清德表示，國外研究都說今年景氣會不好，所以才要來拜武財神，祈求武財神讓大家平安發大財。
賴清德致詞時表示，南崁五福宮於1662年興建，相傳數百年，特別是供奉的主神玄壇元帥，也就是武財神。國外研究都說今年的景氣會不好，所以要來拜武財神，就是要請武財神保庇台灣，也讓大家平安大發財。
賴清德表示，今年是兔年，兔子在很多國家都是吉祥的動物，去年疫情嚴重，今年進入兔年，應該會比去年的虎年好。兔子有智慧，富有機智、奇巧的特性，只要學習兔子的精神，謹慎行事，一定可以突破各種難關。
鄭文燦致詞時表示，民進黨執政之後，對桃園非常重視，推動許多重大建設。副總統賴清德此次前來，不僅帶動地方的士氣，也讓民眾知道民進黨從政，是不忘人民、不忘土地、不忘初心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言