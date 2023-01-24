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影╱馬英九年初三高雄走春 廟宇參香祈福對這8字有新解
前總統馬英九今大年初三南下高雄，一口氣走訪6間廟宇參香祈福，上午9時30分，首站前往鳳山天公廟，馬英九說祝賀詞時，對「風調雨順、國泰民安」8字有新解，他建議，以後要說颱風小、疫情少，台灣孩子要多，因為台灣人現在越來越少了。
馬英九今大年初三南下高雄走訪高雄6間廟宇，上午分別前往鳳山天公廟、三民區三鳳宮及大港保安宮，下午2時40分前往左營區新庄子天公廟，3時35分鳳邑舊城城隍廟及4時25分的啟明堂參香祈福。
首站前往鳳山區天公廟拜拜，不少民眾排隊領取紅包袋，馬英九參香祈福後，在廟前致詞時指出，以往大家都說「風調雨順、國泰民安」，但他有個小小建議，不只是要風調雨順、國泰民安。
馬英九說，對於風調雨順，應該要說颱風小，因為颱風太大有災害，沒有水就缺水，也要說疫情少，瘟疫少；另外建議要再多說「孩子要多」，因為現在台灣人越來越少，希望出生的孩子多，祈求國泰民安。
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