初三「睏甲飽」賴清德推薦12部國片、台劇片單

今天是大年初三，俗稱「赤狗日」，傳統習俗不宜早起也不宜外出，許多人都會睡到飽、在家追劇放鬆。民進黨主席、副總統賴清德今天在臉書分享12部國片跟台劇片單，推薦民眾一起欣賞優質的台灣影視作品。

賴清德推薦的口袋片單，電影包括流麻溝十五號、你在我心上、聽見歌再唱、哈勇家、咒、一家子兒咕咕叫、神人之家等7部；台劇則有你的婚姻不是你的婚姻、正義的算法、村裡來了個暴走女外科、四樓的天堂、嘉慶君遊台灣等5部。

賴清德表示，這12部作品，從主題、類型到拍攝手法都各有特色，每部他都十分喜愛，也強力推薦給大家，今晚，不妨就從清單中挑一齣作品，與家人一起團聚共賞，創造有歡笑、有感動的回憶，也用行動支持國片與台劇。