馬英九年初三高雄走訪6間廟 夫妻抱新生兒排隊領紅包

前總統馬英九今大年初三南下高雄，一口氣走訪6間廟宇參香祈福，上午9時30分，先前往鳳山區天公廟拜拜，當地民眾排隊領取紅包袋；馬英九和廟方短暫交談，詢問廟宇歷史緣由後，按往例發放民眾紅包袋，一對年輕夫妻抱新生兒開心和馬英九合影。

馬英九新春行程，上午分別前往鳳山天公廟、三民區三鳳宮及大港保安宮，下午2時40分前往左營區新庄子天公廟，3時35分鳳邑舊城城隍廟及4時25分的啟明堂參香祈福。