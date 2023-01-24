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馬英九年初三高雄走訪6間廟 夫妻抱新生兒排隊領紅包

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
前總統馬英九年初三上午前往高雄鳳山天公廟參拜。記者石秀華／攝影
前總統馬英九年初三上午前往高雄鳳山天公廟參拜。記者石秀華／攝影

前總統馬英九今大年初三南下高雄，一口氣走訪6間廟宇參香祈福，上午9時30分，先前往鳳山區天公廟拜拜，當地民眾排隊領取紅包袋；馬英九和廟方短暫交談，詢問廟宇歷史緣由後，按往例發放民眾紅包袋，一對年輕夫妻抱新生兒開心和馬英九合影。

馬英九新春行程，上午分別前往鳳山天公廟、三民區三鳳宮及大港保安宮，下午2時40分前往左營區新庄子天公廟，3時35分鳳邑舊城城隍廟及4時25分的啟明堂參香祈福。

馬英九上午前往鳳山天公廟參拜，由國民黨籍市議員李雅靜陪同，不少民眾排隊領取紅包，馬英九到廟宇參香後，短暫問候廟方人員及廟宇歷史，發放民眾紅包袋，一對年輕夫妻抱著襁褓中嬰兒領紅包，馬英九忍不住稱讚「好可愛」。

前總統馬英九年初三上午前往高雄鳳山天公廟參拜，民眾聞風排隊領取紅包。記者石秀華／攝影
前總統馬英九年初三上午前往高雄鳳山天公廟參拜，民眾聞風排隊領取紅包。記者石秀華／攝影
前總統馬英九年初三上午前往高雄鳳山天公廟參拜。記者石秀華／攝影
前總統馬英九年初三上午前往高雄鳳山天公廟參拜。記者石秀華／攝影
前總統馬英九年初三上午前往高雄鳳山天公廟參拜，一對年輕夫妻抱著襁褓中嬰兒領紅包，開心和馬英九合影。記者石秀華／攝影
前總統馬英九年初三上午前往高雄鳳山天公廟參拜，一對年輕夫妻抱著襁褓中嬰兒領紅包，開心和馬英九合影。記者石秀華／攝影

馬英九 紅包

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