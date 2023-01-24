聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬英九年初三高雄走訪6間廟 夫妻抱新生兒排隊領紅包
前總統馬英九今大年初三南下高雄，一口氣走訪6間廟宇參香祈福，上午9時30分，先前往鳳山區天公廟拜拜，當地民眾排隊領取紅包袋；馬英九和廟方短暫交談，詢問廟宇歷史緣由後，按往例發放民眾紅包袋，一對年輕夫妻抱新生兒開心和馬英九合影。
馬英九新春行程，上午分別前往鳳山天公廟、三民區三鳳宮及大港保安宮，下午2時40分前往左營區新庄子天公廟，3時35分鳳邑舊城城隍廟及4時25分的啟明堂參香祈福。
馬英九上午前往鳳山天公廟參拜，由國民黨籍市議員李雅靜陪同，不少民眾排隊領取紅包，馬英九到廟宇參香後，短暫問候廟方人員及廟宇歷史，發放民眾紅包袋，一對年輕夫妻抱著襁褓中嬰兒領紅包，馬英九忍不住稱讚「好可愛」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言