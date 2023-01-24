蔡英文致函教宗：戰爭絕非台海選項

台灣總統蔡英文日前致函天主教教宗方濟各，響應其今年在世界和平日的文告並表明，和平穩定是兩岸關係發展基礎，兵戎相見絕非選項，但唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動根本要素。

台灣總統府週一（1月23日）發表新聞稿，公布先前蔡英文致函教宗方濟各的信函全文，內容強調，去年2月烏俄戰爭爆發，讓世人深刻體會和平的可貴，因此維護區域安全成為各國領導人重要共識之一。此外，戰爭的無情，台灣人民深有同感，去年3月台灣民間自發捐款超過3,000萬美元，募集多達650公噸愛心物資，援助烏克蘭數百萬流離失所的難民。

新聞稿還強調，台灣自1995年開辦全民健保，所有國民均享有平等就醫權利，並於國際上積極貢獻己力，儘管迄今仍遭排除在世界衛生組織（WHO）之外，但台灣深信，率先付出正向力量，將帶動一股「善的循環」。

路透社分析，台灣目前受限於中國的外交壓力，只維持14個邦交國，梵蒂岡是其中之一。梵蒂岡更是台灣在歐洲唯一的邦交國，因此台北方面一直關注著現任教宗方濟各改善與中國關係的舉措。

蔡英文的這封信中，除了提及與教廷合作推廣智慧農業蔬菜、太陽能發電系統、電動車等多項環保計畫，以及呼應教宗對移民的重視外，信中也說，去年適逢中華民國與教廷建交80年，未來，台灣自許成為世界之光，與教廷攜手共進、合作無間，為創造更公義、和平的人類社會而努力。

信中也提及兩岸關係，蔡英文引述去年台灣雙十國慶演說的內容，強調重視和平和尊重台灣人民對自由民主的意願。而在蔡英文最新的農曆春節談話中，她在上週五（1月20日）說，面對中國軍艦、軍機頻繁擾台，甚至在台海周邊進行軍演，新的一年，台灣政府也會堅定維護台海和區域和平穩定。

（台灣總統府官網、路透社）

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