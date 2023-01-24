賴清德角逐2024 侯友宜是頭號假想敵

民進黨主席賴清德被認為是綠營挑戰二○二四最強總統人選，民進黨內部多認為，新北市長侯友宜是賴清德角逐大位的頭號假想敵。民進黨內人士直言，侯友宜的「藍營色彩」沒那麼濃烈，又出身嘉義，對中間與中南部選民有吸引力，二○二四對賴清德與民進黨而言真的不好打。

民進黨去年地方選舉大敗，全黨元氣大傷，也興起檢討聲浪，蔡英文總統請辭黨主席後，副總統賴清德參與黨主席補選，在同額競選情況下順利當選。黨內人士說，賴清德執掌民進黨，接下來最重要工作是帶領衝刺明年總統及立委大選。

一位與賴清德熟識、經常交換意見的綠營大老表示，民進黨敗選後，如何挽回社會信賴成為最重要的課題，如果民進黨無法在半年內挽回社會信賴，二○二四不僅總統大選困難，立委選舉要再取得國會絕對多數，也非常不容易。

該位大老表示，對賴清德與民進黨來說，更不能輕忽國民黨可能的總統人選侯友宜。首先，侯友宜的藍營色彩不那麼濃烈，雖然可能引起深藍族群疑慮，但他認為，在大選時，深藍會「歸隊」，藍軍一定會團結支持侯。

其次，「去年新北市長選舉，林佳龍替侯友宜造了一個勢。」這位大老說，林佳龍在選舉過程，一直逼問侯友宜要不要做好做滿，「這是一個很無聊的問題」，藍綠兩黨也經常犯這個錯誤。

侯友宜去年競選市長連任，最後在不到六成的投票率中，還大勝四十五萬票，證明選民根本不在意，侯友宜任期未滿選總統。

侯友宜的第三個強處在於政黨支持者結構，這位大老說，侯友宜在藍營占優勢的北台灣不會有問題，中南部、尤其是南台灣，大家都認為是民進黨與賴清德的「本命區」、優勢區，但侯友宜是嘉義人，雲嘉南是一個生活圈，侯友宜的這層「同鄉」 因素，也會讓民進黨在南台灣的優勢被減弱。

另一位熟悉賴清德的民進黨人士說，賴清德拚二○二四，目前對百工百業、民間團體的「布局」還不夠廣泛，賴擔任黨主席後，必須要加強這些「基本功」，而蔡總統領導的行政團隊也必須端出「有感政策」，助攻賴清德、也助攻立委選舉。