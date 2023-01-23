快訊

撞死警察嫌犯證實毒駕！母親無奈：不知他有吸毒 媳婦也因毒品被關

合體張善政人氣爆棚 馬英九「一句話」讓支持者笑翻

澳網／太殘酷！約克維奇把小野兔打成小白兔 輕鬆晉8強

核二廠除役倒數50天 趙少康向蔡英文喊「回頭是岸」

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
中廣董事長趙少康。報系資料照
中廣董事長趙少康。報系資料照

核二廠二號機將在3月14日除役，中廣董事長趙少康今天傍晚在臉書再度向蔡英文總統喊話「回頭是岸」，他說，台電去年虧損2675億，預估今年虧損2785億，兩年累計虧損將達到5460億，中油去年也賠了2000多億，蔡英文民進黨冒進的能源政策正在掏空台灣，最口口聲聲愛台灣的這些人，卻是最害台灣的。他說，蔡英文、民進黨橫空出世的「2025非核家園」，快要把台灣害死了。

趙少康說，3月14日核二廠二號機就要被停機除役了，這部機組在1983年3月15日啟用，每年額定發電量為985,333瓩，每年發電量達150億度電。所發電力經由345,000伏特超高壓輸電線，分三路送到大台北地區匯入供電系統。

趙少康說，國外一部核能發電機組常常可以使用60年，而台灣因為政治因素，只用了40年就被強制壽終正寢了，在機組發電成本最低、使用效率最高的時候勒令停用，非要改用昂貴的綠能、天然氣發電，實在看不出有什麼高明的經世治國之道，一部核能發電機組可以抵多少的光電板或天然氣？

今天大年初二，趙少康說，「新年伊始，回頭是岸」他說，現在到3月14日還有50天，蔡英文、民進黨應該立即對核二廠二號機的除役叫停，並修正「核子反應器設施管制法」，讓二號機能夠再使用20年，以符合國際潮流。小老百姓賺錢不易，不要再浪費民脂民膏了。

核二廠二號機將在3月14日除役，中廣董事長趙少康今天傍晚在臉書再度向蔡英文總統喊話「回頭是岸」趕快讓核二廠延役。圖／取自趙少康臉書
核二廠二號機將在3月14日除役，中廣董事長趙少康今天傍晚在臉書再度向蔡英文總統喊話「回頭是岸」趕快讓核二廠延役。圖／取自趙少康臉書

蔡英文 趙少康 民進黨 核二

延伸閱讀

影／蔡英文初二南投參香拚立委補選 避談新閣揆人選

趙少康：蔡英文找不到人 可自己兼行政院長

影／傳陳建仁與鄭文燦接正副閣揆 趙少康諷：推銷兼詐騙內閣

趙少康、張亞中都想選總統 侯友宜回應了

相關新聞

影／蔡英文初二南投參香拚立委補選 避談新閣揆人選

蔡英文總統今到南投名間大賢宮走春參香，並發放兔年福袋，吸引上千人排隊領取，她致詞提到，新的一年有新的挑戰，將召開國安會議...

核二廠除役倒數50天 趙少康向蔡英文喊「回頭是岸」

核二廠二號機將在3月14日除役，中廣董事長趙少康今天傍晚在臉書再度向蔡英文總統喊話「回頭是岸」，他說，台電去年虧損267...

蔡總統：台美貿易倡議如談判成功 農產品優先輸美

大年初二，總統蔡英文今天在南投名間鄉大賢宮參香及發放福袋。蔡總統在臉書上寫到，政府正在進行台美貿易倡議談判，如談判成功，...

閣揆難產僵局 蔡英文的「主案、備案和備備案」埋下伏筆

行政院長蘇貞昌於19日請辭，但卻仍在「總統未准辭、沒有接替人選」的尷尬局面，迄今為止，還處於各方「猜猜猜」的階段。多人被點名可能接任，但每個人選也各有問題。這一波內閣改組僵局，雖然蔡英文總統應該有「主案、備案」甚至「備備案」，但還是充滿變數。如果最後竟是蘇貞昌繼續留任，恐也不讓人意外。...

影／賴清德、柯文哲初二萬華拚場 群眾高喊「總統好」

今天大年初二，有意角逐總統大位的政治人物春節全台拜廟，拚場次也拚人氣。下午1時副總統賴清德到萬華區廣照宮發放1000份福...

賴清德赴深藍區加分選情？ 英系立委：誠意比成績重要

副總統賴清德開始全台祈福之旅，今明兩天都在走訪新北各宮廟，尤其今一早更到深藍區中和參拜，被認為是要提早布局選戰。英系立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。