南鯤鯓代天府抽國運「上上籤」游盈隆解讀「話中有話」

台南市南鯤鯓代天府國運籤昨天出爐，抽出「唐太宗令武媚娘賞花」，廟方解讀是上上籤。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書直言，他是一頭霧水。

游盈隆說，為從籤文內容看，「若能遇得春色到」是假設語句；再細看籤文下方曰解，「婚姻少吉；功名無望；耕作平平；官事早完局好；病者少遇春不畏 老者不吉」，更難得到上上籤的結論。

他覺得，這個籤是「話中有話，藏有深意」，讓人產生「須藉助外力」的聯想，不論是國運或個人的命運。也是一支「中中籤」。

連日全台有多家著名宮廟照例抽出國運籤。游盈隆在臉書分析各個國運籤。他說，除夕晚間台北市保安宮抽出國運籤，「一心雖急馬行遲 扁舟欲度遇風時 等待明朝波浪息 還君自在任遷移」，廟方沒論斷是什麼樣的籤，只說「兔年形勢不錯，急躁並非好事」，他的解讀是「稍安勿躁」，一支中中籤。

有趣的是，此籤文前兩句提到「馬行遲，扁舟欲度」。游盈隆說，早個十年，一定讓人有做文章的空間，但馬扁兩人此時畢竟都已是卸任總統，「就算是有心人，恐怕也興趣缺缺吧！」

約略同時間，新北市蘆洲區湧蓮寺也抽出國運籤，由於去年曾抽出侯友宜可能參選2024總統，特別受到矚目。

今年籤詩是「夢中說夢獲多財 身外浮名總莫猜 水遠山搖難信定 貴人一指笑顏開」，廟方說是「中下籤」，但表示「凡事都將否極泰來，漸入佳境」，游盈隆的解讀是，此籤話中有話，大好大壞，尤其對欲爭大位之人，可視為「中中籤」。

游盈隆說，今年是大選年，民進黨面臨政權保衛戰，勢必熱鬧非凡，各方人馬摩拳擦掌，躍躍欲試，2024究竟是誰家之天下? 雖高度不確定，但兔年最重要特質其實是「快」，俗語說：「靜若處子，動如脫兔」，又說「天下武功唯快不破」，不夠快，拖沙（台語），遇事瞻前顧後，無法當機立斷，肯定會先被別人「夾去配」。

游盈隆，唯一確定的是，「得民心者得天下」，2024江山由誰來主宰？就看台灣民意。