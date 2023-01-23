蔡總統：台美貿易倡議如談判成功 農產品優先輸美

大年初二，總統蔡英文今天在南投名間鄉大賢宮參香及發放福袋。蔡總統在臉書上寫到，政府正在進行台美貿易倡議談判，如談判成功，產品進入美國市場更順暢，而農產品則是優先進入市場的產品之一。

蔡總統今天和南投縣第2選區立委補選民進黨參選蔡培慧到南投縣名間鄉的大賢宮參香，祈求新的一年風調雨順，也向鄉親拜年。蔡總統說，名間鄉盛產水果，過去缺少農業灌溉用水，蔡培慧從擔任行政院中部聯合服務中心執行長，就積極跟農委會協調，爭取預算，改善灌溉用水系統。

蔡總統向鄉親報告，面對今年度的經濟挑戰，政府已經在去年底召開國安會議，提出了很多項方案，要來和大家一起共同度過挑戰。其中一項方案，就是要全面、有系統地改善農村的基礎建設，包括灌溉系統，要讓農民朋友灌溉更方便，也帶動農業的發展。

蔡總統說，現在台美21世紀貿易倡議談判有進展，我們正在積極努力，為台灣農業打開更廣大的國際市場，讓台灣農產品進入美國市場，更是最優先項目。

蔡總統說，中央政府有很多好的政策要推行，地方也要有好的立委，一起來配合執行。尤其，立委要能夠反映地方的需求，讓中央的資源，可以有效地挹注協助地方。

蔡總統也說，蔡培慧一路走來，無論身處任何位置，都是為了關懷土地，照顧農民，也為了家鄉南投的發展，不斷在努力。呼籲今年3月4日南投第二選區的立委補選支持蔡培慧，一起「顧南投、做伙拚」。