快訊

消失一年近況曝光！王力宏美國開唱「票房成績出爐」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／賴清德、柯文哲初二萬華拚場 群眾高喊「總統好」

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
副總統賴清德到萬華區廣照宮發放1000份福袋。記者侯俐安／攝影
副總統賴清德到萬華區廣照宮發放1000份福袋。記者侯俐安／攝影

今天大年初二，有意角逐總統大位的政治人物春節全台拜廟，拚場次也拚人氣。下午1時副總統賴清德到萬華區廣照宮發放1000份福袋，現場擠爆、超時發完，廟方帶領全場高喊「總統好！」相聚1.7公里的民眾黨主席柯文哲，也在萬華龍山寺發福袋，300份火速搶完，現場民眾同樣高呼「總統好」。

柯文哲今天上午到關渡宮發放發財金，前副市長黄珊珊、民眾黨立委邱臣遠、台北市議員黃瀞瑩等人陪同。針對鴻海集團創辦人郭台銘昨天受訪說，誰當領導人「讓神明來做決定」，柯文哲說，這是一個被問得很煩的推辭，「他不想回答你的話就這樣講」。

柯文哲等人抵達前，台北市長蔣萬安前腳才剛走。柯文哲說，關渡宮信徒很多，誰來都依樣，「人很多」；他致詞時則說，今天來此拜拜，最重要的就是祈求風調雨順、國泰民安，也祝福大家身體健康、闔家平安，平安就是福。

至於媒體詢問是否支持郭台銘選總統，柯文哲說，「想選就選，沒什麼不好」。至於他是否準備好？柯文哲說，「永遠沒有準備好的一天」，就像參加聯考，也不可能說完全準備好，「時間到了就去考」。

對於郭台銘說能讓台灣和平、經濟繁榮，就是最好的人選。柯文哲說，這是要努力達到的目標，郭台銘講得對，誰來當對台灣比較好，「這樣來想，問題就解決了」。緊接著柯文哲到台北市行天宮，現場就立刻有人高舉「柯郭配」舉牌；龍山寺也不少人高喊「總統好」、「總統我愛你」。

賴清德上午則是先後到中和廣濟宮、土城區五穀先帝廟、樹林區鎮南宮餐相，下午1時抵達萬華廣照宮，廟方與群眾高喊「總統好」、「總統我愛你」；立委林昶佐、議員洪婉臻、吳沛憶等人陪同。還有民眾戴著國民黨前立委林郁方帽子現身領福袋。

賴清德參香後致詞，他祈求國泰民安、平安順利、玉兔迎春。他說，國際金融機構都預測2023年全球景氣不好，但今年兔年有三大特色，兔子是機智的、有精神的、也很聰明，面對全球不景氣，相信是很好的開始。

副總統賴清德到萬華區廣照宮發放1000份福袋。記者侯俐安／攝影
副總統賴清德到萬華區廣照宮發放1000份福袋。記者侯俐安／攝影
副總統賴清德到萬華區廣照宮發放1000份福袋。記者侯俐安／攝影
副總統賴清德到萬華區廣照宮發放1000份福袋。記者侯俐安／攝影

柯文哲 郭台銘 台北市長

延伸閱讀

賴清德赴深藍區加分選情？ 英系立委：誠意比成績重要

影╱在多處發福袋吸排隊人潮 賴清德：國家將像兔子般機智

賴清德赴慈惠宮及接雲寺參拜 提守護台灣四具體做法

民眾瘋搶柯文哲發財金 年輕情侶：特地從台北南下中壢

相關新聞

影／賴清德、柯文哲初二萬華拚場 群眾高喊「總統好」

今天大年初二，有意角逐總統大位的政治人物春節全台拜廟，拚場次也拚人氣。下午1時副總統賴清德到萬華區廣照宮發放1000份福...

影／蔡英文初二南投參香拚立委補選 避談新閣揆人選

蔡英文總統今到南投名間大賢宮走春參香，並發放兔年福袋，吸引上千人排隊領取，她致詞提到，新的一年有新的挑戰，將召開國安會議...

三寶即將出生 蔣萬安曝大兒子幫取名「得正」

農曆春節，台北市長蔣萬安連2天安排共20間廟宇參拜，中午赴木柵忠順廟受訪時，被問到即將出生三寶要取什麼名？蔣萬安說，前幾...

赴溪北多間宮廟祈福 民眾排隊領侯友宜福袋勸進選總統

新北市長侯友宜今赴新北溪北地區宮廟祈福，其中在三重先嗇宮發福袋吸引滿滿排隊人潮，不少人勸進選總統。侯表示，自己現在是新北...

賴清德赴深藍區加分選情？ 英系立委：誠意比成績重要

副總統賴清德開始全台祈福之旅，今明兩天都在走訪新北各宮廟，尤其今一早更到深藍區中和參拜，被認為是要提早布局選戰。英系立委...

影╱在多處發福袋吸排隊人潮 賴清德：國家將像兔子般機智

副總統賴清德昨日開始全台祈福之旅，今大年初二，首站就到新北中和廣濟宮，並接著到土城五穀先帝廟、樹林濟安宮及鎮南宮等，不少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。