影／賴清德、柯文哲初二萬華拚場 群眾高喊「總統好」

今天大年初二，有意角逐總統大位的政治人物春節全台拜廟，拚場次也拚人氣。下午1時副總統賴清德到萬華區廣照宮發放1000份福袋，現場擠爆、超時發完，廟方帶領全場高喊「總統好！」相聚1.7公里的民眾黨主席柯文哲，也在萬華龍山寺發福袋，300份火速搶完，現場民眾同樣高呼「總統好」。

柯文哲今天上午到關渡宮發放發財金，前副市長黄珊珊、民眾黨立委邱臣遠、台北市議員黃瀞瑩等人陪同。針對鴻海集團創辦人郭台銘昨天受訪說，誰當領導人「讓神明來做決定」，柯文哲說，這是一個被問得很煩的推辭，「他不想回答你的話就這樣講」。

柯文哲等人抵達前，台北市長蔣萬安前腳才剛走。柯文哲說，關渡宮信徒很多，誰來都依樣，「人很多」；他致詞時則說，今天來此拜拜，最重要的就是祈求風調雨順、國泰民安，也祝福大家身體健康、闔家平安，平安就是福。

至於媒體詢問是否支持郭台銘選總統，柯文哲說，「想選就選，沒什麼不好」。至於他是否準備好？柯文哲說，「永遠沒有準備好的一天」，就像參加聯考，也不可能說完全準備好，「時間到了就去考」。

對於郭台銘說能讓台灣和平、經濟繁榮，就是最好的人選。柯文哲說，這是要努力達到的目標，郭台銘講得對，誰來當對台灣比較好，「這樣來想，問題就解決了」。緊接著柯文哲到台北市行天宮，現場就立刻有人高舉「柯郭配」舉牌；龍山寺也不少人高喊「總統好」、「總統我愛你」。

賴清德上午則是先後到中和廣濟宮、土城區五穀先帝廟、樹林區鎮南宮餐相，下午1時抵達萬華廣照宮，廟方與群眾高喊「總統好」、「總統我愛你」；立委林昶佐、議員洪婉臻、吳沛憶等人陪同。還有民眾戴著國民黨前立委林郁方帽子現身領福袋。