影／蔡英文初二南投參香拚立委補選 避談新閣揆人選

蔡英文總統今到南投名間大賢宮走春參香，並發放兔年福袋，吸引上千人排隊領取，她致詞提到，新的一年有新的挑戰，將召開國安會議因應，加強推動農業基礎設施、中小企業智慧化，並推薦民進黨立委補選參選人蔡培慧。針對媒體提問新任閣揆人選，蔡英文則是呵呵笑或說新年快樂帶過，避談人選問題，快閃離去。

蔡總統前兩年因疫情關係暫停過年參香行程，今年開始恢復春節宮廟參拜及發福袋，年初一就展開春節參香行程，今天則到南投名間大賢宮走春參香，不少民眾得知總統要到名間大庄發兔年1元福袋，吸引上千人到場排隊，現場氣氛熱烈。

民進黨南投立委補選參選人蔡培慧、名間鄉長陳翰立等人今也陪同蔡英文在大賢宮廟埕前發福袋，蔡培慧也把握機會尋求選民支持，蔡培慧說，名間長年有灌溉用水問題，八卦山灌溉系統20年來都沒做，她知道後向中央爭取3.4億元經費改善，大庄水井去年7月中旬完工，現已補充赤水、大庄附近的農業補充用水。

蔡英文指出，近年疫情嚴重，過年來看大家的機會較少，今年能來走春她很開心，而過去幾年面臨很多挑戰，疫情、國際經濟等都導致通貨膨脹嚴重，還好台灣人民仍相當團結，而新的一年有新的挑戰，她將召開國安會議因應今年的挑戰。

其中，蔡培慧提到名間大庄、松柏嶺等地灌溉問題，將透過國安會議中的農業基礎建設項目，有系統的全面改進，更要打開我國國際農業市場，透過貿易協定能更順利的進入美國等國市場，將台灣農產品行銷至全世界，讓農產品價格更好。

此外，也要讓中小型企業的生產型態能夠智慧化，讓製造業生產更有效率且省人工，讓競爭力更加持久。只是，中央有很多好的計畫要推動，在地也需要有人來配合，告訴中央需求並爭取補助，最認真推動並執行政策的蔡培慧就是好人選。