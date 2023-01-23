賴清德赴深藍區加分選情？ 英系立委：誠意比成績重要

副總統賴清德開始全台祈福之旅，今明兩天都在走訪新北各宮廟，尤其今一早更到深藍區中和參拜，被認為是要提早布局選戰。英系立委江永昌表示，誠意比成績重要、態度比論述更深刻，賴清德在貼近民眾這點做得很好，確實對他有加分效果，未來面對中間選民，政府應溫暖細膩地補償民眾。

賴清德今到中和廣濟宮參香祈福，也向中和民眾拜年並代表蔡英文總統發放總統府福袋，江永昌一早就陪同。江表示，中和傳統被認為是深藍選區，今天賴特別到場非常好，有加分效果，因為賴是非常有誠意的人，而且認真、貼近民意，傾聽是非常重要，所以可以看到賴的論述，都非常細膩及溫暖。

江永昌指出，民主時代，尤其對執政黨來說，誠意比成績重要；態度比起論述，對民眾感受更深刻，所有民眾都希望愛民如子、貼近人民，多一點關懷及互動，這才是人民要支持的對象，賴清德在這點上做的非常好。

江永昌提到，賴清德今天到中和，也是對區域立委很高度的肯定，畢竟行程滿檔，這麼多地方要去，但卻這麼青睞及重視中和，會讓民眾覺得他在國會問政及相關地方建設、服務、形象等都受大家青睞，才會有元首級人物到場加持。

江永昌認為，執政團隊雖然有所建樹，但是遇到百年大疫肺炎病毒肆虐，民眾都很辛苦，政府未來要多傾聽基層民意、多貼近基層心理，詳加說明政策，努力勤走，說服更多人支持，尤其面對中間選民，要更溫暖細膩地補償民眾。

江永昌指出，賴清德有崇高的政治理念，有認真打拚的奮鬥精神，要開創新局，相信賴為國為民的心願能夠如願以償。江補充，廣濟宮有260年以上歷史，是擺接堡五大廟之一，香火鼎盛、廟方亦熱心公益慈善，是地方宗教信仰中心，謝謝今天近千位民眾來排隊領取。