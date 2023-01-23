前總統馬英九到新竹義民廟參拜 縣長楊文科獻新春祝福

大年初二迎新春，前總統馬英九在新竹縣長楊文科陪同下，今天上午一同前往客家信仰中心-褒忠亭義民廟上香祈福，受到鄉親的熱烈歡迎，上百民眾排隊領紅包；馬前總統請義民爺保佑大家、兩岸和平，楊縣長也祝福鄉親新年快樂，「One Two Three 萬兔順利」。

今年適逢義民廟235周年，馬英九、楊文科以及立委林思銘、林為洲、新埔鎮長陳英樓等人，在財團法人褒忠亭義民中學財團董事長黃茂實等人陪同下，先在義民廟參拜、祈福，隨後向鄉親致詞。

楊文科先以客語致詞表示，初二天氣很好，馬英九總統也是客家人，每年年初二都先到苗栗馬家庄，接下來就到義民廟參拜，展現客家精神。楊文科也說，馬總統在他兩次競選期間，都前來助陣，「馬總統每來一次我民調就高一次」，希望義民爺護佑兩岸客家鄉親都能夠平安、大家都能過著幸福快樂健康的生活。

楊文科也指出，義民廟將在農曆10月21日舉辦義民祭235周年祭典，將邀請桃竹竹苗以及全國客家鄉親共襄盛舉，他也邀請馬前總統屆時光臨指導。

馬英九也以客語和鄉親打招呼並表示，這已經是他第28次到義民廟，是「資深香客」，他在擔任法務部長期間，就開始到苗栗馬家庄祭祖，再到義民廟祈福，並與在地的好朋友聚聚，也請義民爺保佑大家、兩岸和平，祝福大家有愉快的新年、身體健康、家庭幸福，更要「賺大錢、錢大賺」。