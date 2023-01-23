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影╱在多處發福袋吸排隊人潮 賴清德：國家將像兔子般機智

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
副總統賴清德今大年初二首站就到新北中和廣濟宮參拜。記者李成蔭／攝影
副總統賴清德今大年初二首站就到新北中和廣濟宮參拜。記者李成蔭／攝影

副總統賴清德昨日開始全台祈福之旅，今大年初二，首站就到新北中和廣濟宮，並接著到土城五穀先帝廟、樹林濟安宮及鎮南宮等，不少民眾搶著排隊領取賴發放的紅包福袋，也有民眾喊選總統，人潮擠到馬路邊，非常熱鬧。

賴清德表示，今年是兔年，兔年十二生肖排第四，地支卯的時間剛好是凌晨5點到上午7點，對應農民曆剛好是12節氣的春，兔年代表希望及一天的開始，也是一年春天的開始。

賴清德提到，很多報章雜誌都預測今年全球的經濟不會太好，可能會比過去更差一點，但蔡英文總統與行政院都推出政策，立法院也共同團結合作，要將衝擊降到最低，台灣也進入兔年，有好的意義在裡面。

賴清德指出，兔子在文化上代表機智、謹慎，這不只講人或公司，也代表國家，因此在地緣政治變化及威權主義威脅下，個人和政府都要發揮智慧、保持謹慎心態，個人就能克服種種問題，國家也能讓人民過上更好的生活。

陪同參拜的立委江永昌表示，賴清德統協助蔡英文推動施政，保護台灣安全、維護國家主權、捍衛民主自由、推動建設發展經濟，育兒津貼、長照政策、租金補貼等福國利民的措施更是不少，在地方也是前瞻預算推動水環境整治、闢建停車場，相信他為國為民的心願能夠如願以償。

副總統賴清德今大年初二首站就到新北中和廣濟宮參拜。記者李成蔭／攝影
副總統賴清德今大年初二首站就到新北中和廣濟宮參拜。記者李成蔭／攝影
副總統賴清德（左）今大年初二首站就到新北中和廣濟宮參拜，立委江永昌（右）陪同。記者李成蔭／攝影
副總統賴清德（左）今大年初二首站就到新北中和廣濟宮參拜，立委江永昌（右）陪同。記者李成蔭／攝影
副總統賴清德今大年初二首站就到新北中和廣濟宮參拜，並發送福袋。記者李成蔭／攝影
副總統賴清德今大年初二首站就到新北中和廣濟宮參拜，並發送福袋。記者李成蔭／攝影
副總統賴清德今大年初二首站就到新北中和廣濟宮參拜並致詞。記者李成蔭／攝影
副總統賴清德今大年初二首站就到新北中和廣濟宮參拜並致詞。記者李成蔭／攝影

賴清德 兔年 蔡英文

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