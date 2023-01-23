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三寶即將出生 蔣萬安曝大兒子幫取名「得正」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民眾排隊領蔣萬安發放的發財金。記者鍾維軒／攝影
民眾排隊領蔣萬安發放的發財金。記者鍾維軒／攝影

農曆春節，台北市長蔣萬安連2天安排共20間廟宇參拜，中午赴木柵忠順廟受訪時，被問到即將出生三寶要取什麼名？蔣萬安說，前幾天和大兒子聊天，他說自己是得立，所以弟弟可以叫「蔣得正」，剛好是「立正」，2個人就會站好。

被問到三寶即將出生，是否已經想好名字？蔣萬安表示，還沒有，但前幾天剛好和大兒子蔣得立聊天問他對第三個弟弟的想法，「他突然就說，弟弟可以叫『蔣得正』，因為這樣一個『立』一個『正』，叫『立正』兩人就會立正站好」

而今天剛好是大年初二，原本應該要回娘家，但市政行程滿滿。蔣萬安說，很謝謝太太的體諒和付出，現在她非常辛苦，因為馬上就要生第三個寶寶，未來會彌補。

另外，蔣萬安今天中午在木柵忠順廟參香拜年，上百位民眾排隊等待蔣萬安發放發財金，還有相爭合照支持者。被問到上午在關渡宮，和台北市前市長柯文哲前後到場，雙方人氣拚場都很旺，蔣萬安表示，2人都是分享祝福給市民朋友，今天早上也是先從士林慈諴宮到關渡宮、天后宮、指南宮，現在到忠順廟，等一下還有許多廟宇去參拜。

蔣萬安說，到廟宇參香，是要祈求民眾安居樂業、風調雨順，當然最重要的是，關渡宮是在地的信仰中心，香火鼎盛，民眾絡繹不絕，滿滿的熱情，新年期間民眾也會到各大宮廟走春、參拜。

不過連續多日密集的行程，蔣萬安說自己體力完全沒問題，這2天很高興能夠和市民朋友道恭喜，和大家見面，2天內參拜台北市許多宮廟，最主要就是要祈求新的一年國家風調雨順、四時無災，民眾安居樂業，看到民眾滿滿的熱情都非常開心。

台北市長蔣萬安赴木柵忠順廟參香祈福。記者鍾維軒／攝影
台北市長蔣萬安赴木柵忠順廟參香祈福。記者鍾維軒／攝影
台北市長蔣萬安透露，他前幾天和大兒子聊天問他想要第三個弟弟叫什麼名字，大兒子說自己是得立，弟弟可以叫得正，2個人就變成「立正」。記者鍾維軒／攝影
台北市長蔣萬安透露，他前幾天和大兒子聊天問他想要第三個弟弟叫什麼名字，大兒子說自己是得立，弟弟可以叫得正，2個人就變成「立正」。記者鍾維軒／攝影

蔣萬安 台北市長 兒子

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