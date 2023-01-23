聽新聞
test
0:00 / 0:00
游毓蘭爆雙方青梅竹馬但沒在一起 侯友宜：都扮演不同角色
國民黨立委游毓蘭自爆與新北市長侯友宜是青梅竹馬，兩人感情已經超越家人，還說侯友宜只要下定決心就會達成目標。侯表示，兩人是多年同窗好友，也都是警察，扮演著不一樣的角色，大家為國家努力、好好打拚。
游毓蘭自爆，與侯友宜兩人原來算是青梅竹馬，沒發展成戀人則是因為，她一直以來都是同學心中的「恰北北」與「大姐大」，侯也都把她當成兄弟，雙方感情卻已超越家人；她還提到侯友宜只要下定決心就會達成目標的個性。外界也好奇侯友宜是否有往總統目標邁進。
侯友宜今赴三重先嗇宮參拜後接受媒體聯訪時表示，游毓蘭是他多年同窗情誼好朋友，他們身為警察，都是扮演不一樣的角色，為中華民國為台灣努力的人，一起在這塊土地工作很多年，相信都會同心齊力，好好打拚，讓這塊土地更好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言