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游毓蘭爆雙方青梅竹馬但沒在一起 侯友宜：都扮演不同角色

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴三重先嗇宮參拜。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今赴三重先嗇宮參拜。記者李成蔭／攝影

國民黨立委游毓蘭自爆與新北市長侯友宜是青梅竹馬，兩人感情已經超越家人，還說侯友宜只要下定決心就會達成目標。侯表示，兩人是多年同窗好友，也都是警察，扮演著不一樣的角色，大家為國家努力、好好打拚。

游毓蘭自爆，與侯友宜兩人原來算是青梅竹馬，沒發展成戀人則是因為，她一直以來都是同學心中的「恰北北」與「大姐大」，侯也都把她當成兄弟，雙方感情卻已超越家人；她還提到侯友宜只要下定決心就會達成目標的個性。外界也好奇侯友宜是否有往總統目標邁進。

侯友宜今赴三重先嗇宮參拜後接受媒體聯訪時表示，游毓蘭是他多年同窗情誼好朋友，他們身為警察，都是扮演不一樣的角色，為中華民國為台灣努力的人，一起在這塊土地工作很多年，相信都會同心齊力，好好打拚，讓這塊土地更好。

新北市長侯友宜今赴三重先嗇宮參拜後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今赴三重先嗇宮參拜後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

侯友宜 新北市長 游毓蘭

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