游毓蘭爆雙方青梅竹馬但沒在一起 侯友宜：都扮演不同角色

國民黨立委游毓蘭自爆與新北市長侯友宜是青梅竹馬，兩人感情已經超越家人，還說侯友宜只要下定決心就會達成目標。侯表示，兩人是多年同窗好友，也都是警察，扮演著不一樣的角色，大家為國家努力、好好打拚。

游毓蘭自爆，與侯友宜兩人原來算是青梅竹馬，沒發展成戀人則是因為，她一直以來都是同學心中的「恰北北」與「大姐大」，侯也都把她當成兄弟，雙方感情卻已超越家人；她還提到侯友宜只要下定決心就會達成目標的個性。外界也好奇侯友宜是否有往總統目標邁進。