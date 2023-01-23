赴溪北多間宮廟祈福 民眾排隊領侯友宜福袋勸進選總統
新北市長侯友宜今赴新北溪北地區宮廟祈福，其中在三重先嗇宮發福袋吸引滿滿排隊人潮，不少人勸進選總統。侯表示，自己現在是新北市長，今天大年初二大家回娘家，希望家人溫馨幸福團結，他也為市民祈福平安過好年。
今是大年初二，侯友宜先後至三重碧華寺、先嗇宮及新莊慈祐宮、武聖廟參拜致贈香油錢，祈求市民健康平安、市政順利，並邀請民眾春節期間到三重熊猴森樂園一起來賞燈、看表演。其中三重先嗇宮發福袋行程擠滿排隊人潮，不少人提早一個小時就排隊。
侯友宜表示，先嗇宮侍奉神農大帝，最主要是在過年期間，除了大家能夠平安外，能夠五股豐收，每年我到先嗇宮上香，信眾香火非常鼎盛，今天發福袋帶來好多人拿，祈求今年都能國泰民安、風調雨順，最重要可以平安健康、賺大錢。
先嗇宮董事長李乾龍指出，今年燈會提供「嫦娥奔月」、「月兔搗藥」的燈組在熊猴森展出，以中秋節故事為主題，將帶給國人不同的元宵體驗，另先嗇宮廟前的百草公園還有展出許多傳統燈藝。
民政局指出，新莊武聖廟初四將舉辦「接財神˙饗元寶」活動，信眾可領到財神加持的食用元寶（水餃），添財運；「2023新北燈會」將於1月26日至2月12日在三重熊猴森樂園盛大舉辦。局長柯慶忠說，感謝過去疫情期間三重、新莊等各方重要宗教信仰中心廟宇提供協助，並且長期深耕為在地付出、嘉惠地方。
另外，先嗇宮排隊領福袋中，不少民眾勸進侯友宜選總統。侯回應，他現在是新北市長，今天大年初二，大家都要回娘家，希望家人溫馨幸福團結，希望在地方祈福，平安過好日子，他用這樣虔誠的心，期待新北市民都能安康，有快樂好生活。
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