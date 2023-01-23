與賴清德今再同地較勁 侯友宜：歡迎大家到新北祈福
副總統賴清德新年展開全台祈福之旅，近兩天行程鎖定新北市，人氣滿旺，還有人喊「總統好」，引發關注。新北市長侯友宜表示，歡迎大家到新北為民眾祈福，他非常感謝；至於被問及雙方同場較勁聲勢，侯則說，大家一起努力為所有人祈福，希望每個人平安健康。
侯友宜今赴三重先嗇宮參拜後接受媒體聯訪時表示，過年這段時間非常歡迎大家到新北市，為新北市民、全國國民祈福，他都非常歡迎及感謝，不論是賴副總統或其他人，包括信眾大德，能夠在廟裡為國家及家人祈福，這是每個人的心願，用共同心願為這塊土地更好，大家努力。
至於有關雙方同場較勁誰聲勢高，侯友宜則表示，大家一起努力，為這塊土地所有人祈福，希望每個人都可以平安健康。
另外，民眾黨主席柯文哲日前釋出真心話測驗，被問到賴清德跟侯友宜誰最有可能好好做事，柯說自己比較認真，結果被電擊。侯認為，每個人做事情風格都不一樣，柯其實也是滿認真，所以柯被電擊，表示那個電擊器不太準確。
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