與賴清德今再同地較勁 侯友宜：歡迎大家到新北祈福

副總統賴清德新年展開全台祈福之旅，近兩天行程鎖定新北市，人氣滿旺，還有人喊「總統好」，引發關注。新北市長侯友宜表示，歡迎大家到新北為民眾祈福，他非常感謝；至於被問及雙方同場較勁聲勢，侯則說，大家一起努力為所有人祈福，希望每個人平安健康。

侯友宜今赴三重先嗇宮參拜後接受媒體聯訪時表示，過年這段時間非常歡迎大家到新北市，為新北市民、全國國民祈福，他都非常歡迎及感謝，不論是賴副總統或其他人，包括信眾大德，能夠在廟裡為國家及家人祈福，這是每個人的心願，用共同心願為這塊土地更好，大家努力。

至於有關雙方同場較勁誰聲勢高，侯友宜則表示，大家一起努力，為這塊土地所有人祈福，希望每個人都可以平安健康。