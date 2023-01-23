拜廟爭取神明支持選總統？ 侯友宜：每人都有宗教信仰
2024話題持續，鴻海集團創辦人郭台銘昨日被問是否參選時回應，有關人選他問了神明，讓神明來決定，也讓外界好奇新北市長侯友宜近來拜廟，是否有意爭取神明支持。侯回應，每個人都有的宗教信仰，自己現在是新北市長，每年過年都到各廟宇祈福；至於兩人是否見面，侯也說，郭對台灣經濟有領導貢獻，每個人角色不一樣，大家攜手讓國家更好。
侯友宜今赴三重先嗇宮參拜後接受媒體聯訪時表示，自己在當新北市長，過年期間都會到各宗教廟宇為新北市祈福集氣，希望每一年都可以平安過好年，尤其大年初二很多嫁到中南部的女兒回到新北，用這樣不分妳我、族群，大家共好的心態，來跟神明祈求今年平安，每個人都有機會經濟蓬勃起飛、賺大錢。
侯友宜認為，每個人都有宗教信仰，最重要是為國家、人民及家人祈福，大家能夠凝聚在一起，多一個幸福歲月，他抱著一個感恩的心情來跟神明許願。
另外，有關侯友宜是否跟郭台銘見面，侯友宜也說，郭台銘對台灣智慧科技經濟產業具有領導的貢獻，郭為國為民努力做事，每個人在自己角色扮演不一樣，大家努力攜手合作，讓國家這塊土地更好。
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