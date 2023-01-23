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影／郭柯侯新春參拜行程多擬暖身2024 盧秀燕：祝所求如願

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
對於郭、柯、侯3人動態，盧秀燕表示，祝大家新年參拜，都「所求如願」，每一個人都「心想事成」，新年快樂。記者劉柏均／攝影
對於郭、柯、侯3人動態，盧秀燕表示，祝大家新年參拜，都「所求如願」，每一個人都「心想事成」，新年快樂。記者劉柏均／攝影

新年春節，不少政治人物跑宮廟參拜，向民眾拜年。民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜、鴻海董事長郭台銘近日也動作頻頻，被政界解讀是「備戰2024」。台中市長盧秀燕表示，祝大家新年參拜，都所求如願，心想事成。

郭台銘、柯文哲、侯友宜被政界視為2024總統大選熱門人選，春節期間動向也引人關注，近日3人走春拜廟行程滿檔，動作頻頻，政界解讀是為大選暖身；盧秀燕大年初二一早便安排到海線，參拜大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖，發放小紅包。

對於郭、柯、侯3人動態，盧秀燕表示，祝大家新年參拜，都「所求如願」，每一個人都「心想事成」，新年快樂。

對於自己新年是否有些開運小撇步？盧秀燕提到，過年期間都在各大宮廟參拜祈福，這些宮廟都很靈驗，心誠則靈，只要誠心參拜，一定可以所求如願；盧秀燕也分享，她向神明祈求，希望國運昌隆，國泰民安，台中市政順利，市民幸福快樂。

台中市長盧秀燕大年初二至大甲鎮瀾宮，董事長顏清標陪同參拜、發放小紅包。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕大年初二至大甲鎮瀾宮，董事長顏清標陪同參拜、發放小紅包。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕大年初二至清水紫雲巖，主委吳勝隆、清水農會總幹事顏秋月陪同參拜、發放小紅包。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕大年初二至清水紫雲巖，主委吳勝隆、清水農會總幹事顏秋月陪同參拜、發放小紅包。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕大年初二至大甲鎮瀾宮，董事長顏清標陪同參拜、發放小紅包。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕大年初二至大甲鎮瀾宮，董事長顏清標陪同參拜、發放小紅包。記者劉柏均／攝影

盧秀燕 新北市長

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