影／郭柯侯新春參拜行程多擬暖身2024 盧秀燕：祝所求如願

新年春節，不少政治人物跑宮廟參拜，向民眾拜年。民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜、鴻海董事長郭台銘近日也動作頻頻，被政界解讀是「備戰2024」。台中市長盧秀燕表示，祝大家新年參拜，都所求如願，心想事成。

郭台銘、柯文哲、侯友宜被政界視為2024總統大選熱門人選，春節期間動向也引人關注，近日3人走春拜廟行程滿檔，動作頻頻，政界解讀是為大選暖身；盧秀燕大年初二一早便安排到海線，參拜大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖，發放小紅包。

對於郭、柯、侯3人動態，盧秀燕表示，祝大家新年參拜，都「所求如願」，每一個人都「心想事成」，新年快樂。