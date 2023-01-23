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前總統馬英九到苗栗馬家庄祭祖 馬粉合影拿福袋春聯

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
前總統馬英九今天上午前往馬家庄祭祖，按往例在扶風堂向馬氏祖先上香、獻酒。記者吳傑沐／攝影
前總統馬英九今天上午前往馬家庄祭祖，按往例在扶風堂向馬氏祖先上香、獻酒。記者吳傑沐／攝影

今天是大年初二，前總統馬英九每年都會到苗栗縣通霄鎮楓樹里的馬家庄祭祖，今天上午馬英九在馬家庄祭祖現場，吸引近百位馬粉到場，開心與他合影拿福袋春聯；針對2024總統人選，馬英九受訪時表示，未來總統應該是可以給兩岸帶來和平、繁榮的人。

馬英九從1993年擔任法務部長開始，每年大年初二都到苗栗縣通霄鎮楓樹里的馬家庄扶風堂祭祖。今天上午8點多，在國民黨立委徐志榮及馬氏宗親陪同下，馬英九按往例在扶風堂向馬氏祖先上香、獻酒完成祭祖，隨後致詞向民眾拜年，並發送福袋、春聯。

今年馬英九發送的春聯是「虎嘯生威千山過 兔躍引暖萬木春」；他表示，這意思是說困難、危險已經過了，兔子代表和平，帶來春天的氣息，期許風調雨順、國泰民安，也要疫情、颱風少，出口、孩子多，今年比去年更好。

面對記者提問針對2024總統人選，馬英九則表示，未來總統應該是可以給兩岸帶來和平、繁榮兩岸政策的人。另外，當局反對核能，將來對台灣會有很不利的影響，應該採取能源多元化政策，才能讓台灣的能源供應可大可久；同時台灣的民主發展也出現了很多的問題，一定要把民主穩健的推展下去，不要出現我們現在看見的現象。

前總統馬英九今天上午前往馬家庄祭祖並向民眾拜年。記者吳傑沐／攝影
前總統馬英九今天上午前往馬家庄祭祖並向民眾拜年。記者吳傑沐／攝影
今年馬英九發送的春聯是「虎嘯生威千山過 兔躍引暖萬木春」；他表示，這意思是說困難、危險已經過了，兔子代表和平，帶來春天的氣息，期許今年比去年更好。記者吳傑沐／攝影
今年馬英九發送的春聯是「虎嘯生威千山過 兔躍引暖萬木春」；他表示，這意思是說困難、危險已經過了，兔子代表和平，帶來春天的氣息，期許今年比去年更好。記者吳傑沐／攝影
馬英九今天上午到馬家庄祭祖，現場吸引馬粉開心與他合影拿福袋、春聯。記者吳傑沐／攝影
馬英九今天上午到馬家庄祭祖，現場吸引馬粉開心與他合影拿福袋、春聯。記者吳傑沐／攝影
馬英九今天上午到馬家庄祭祖，現場吸引馬粉開心與他合影拿福袋、春聯。記者吳傑沐／攝影
馬英九今天上午到馬家庄祭祖，現場吸引馬粉開心與他合影拿福袋、春聯。記者吳傑沐／攝影

馬英九 春聯 福袋

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