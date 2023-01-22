蔡總統年夜飯遭酸是「法國大餐」 總統府：大過年不要造謠說謊話

昨天晚上是除夕夜，蔡英文總統在臉書分享年夜飯，卻遭到批評是法國大餐，總統府發言人張惇涵今天說，蔡總統過去都會跟大家分享自己的年夜飯，雖然菜色與擺盤不一，但是有圖有真相，「台灣的習俗是過年說好話，不是大過年就在造謠說謊話」。

蔡總統昨天在臉書發文指出，除夕夜分享自己家裡的年夜飯，已經是台灣過年的一部分，「我也跟大家分享我的」，謝謝仍然在崗位留守的朋友，讓國人都能安心過年，祝大家新年快樂。

張惇涵晚間透過新聞稿說明，有關有部分媒體、政治人物炒作蔡總統的年夜飯是所謂法國大餐一事，蔡總統過去幾年以來，有機會就會跟大家分享自己的年夜飯，一起互道新年恭喜。

張惇涵說，雖然菜色與擺盤不一，但是有圖有真相，不知特定媒體和政治人物刻意炒作目的為何，台灣的習俗是過年說好話，不是大過年就在造謠說謊話。