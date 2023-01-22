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參戰2024總統大選？郭台銘曝「問過了」：讓神明來做決定

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參戰2024總統大選？郭台銘曝「問過了」：讓神明來做決定

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
鴻海創辦人郭台銘（左三）上午帶著妻子曾馨瑩（右三）及家人，到板橋慈惠宮上香參拜，祈求國泰民安，平安順利，並發送紅包分享大家。記者曾吉松／攝影
鴻海創辦人郭台銘（左三）上午帶著妻子曾馨瑩（右三）及家人，到板橋慈惠宮上香參拜，祈求國泰民安，平安順利，並發送紅包分享大家。記者曾吉松／攝影

2024年總統大選成近期熱門話題，鴻海集團創辦人郭台銘今上午赴新北板橋兩宮廟參拜，被外界關注是否參選2024。郭回應，台灣一定要和平及繁榮，老百姓都期待領導人帶領台灣走向經濟繁榮、杜絕貪污，「我問了神明，讓神明來做決定」。

郭台銘今赴板橋慈惠宮及接雲寺參拜，受到大批熱情民眾歡迎，其中還有熱情女粉絲高喊「選總統！」媒體也頻頻問是否返回國民黨或者參選總統。郭在慈惠宮進場時針對政治議題並未回應，表示在慈惠宮出生及長大，每年都會來參拜。

郭台銘後至接雲寺參拜結束後接受媒體訪問時回應有關是否參選總統議題，自己在新的一年走訪兩間廟宇都有許願，台灣一定要維持和平、保障繁榮，沒有和平就沒有繁榮。

至於誰來當領導人，那是第二個問題，誰能夠保持和平、誰能帶領台灣走向下次經濟繁榮、誰能讓台灣老百姓口袋更有錢、誰能夠杜絕貪污，這就是老百姓心中期待的，「我問了神明，讓神明來做決定」。

鴻海集團創辦人郭台銘今上午赴板橋慈惠宮參拜。記者李成蔭／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘今上午赴板橋慈惠宮參拜。記者李成蔭／攝影

郭台銘

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