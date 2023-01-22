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賴副總統祈福之旅趕場基隆 議長盼明年以總統身分發紅包

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
副總統賴清德今起全國祈福之旅，今日到基隆市慶安宮參拜。圖／童子瑋提供
副總統賴清德今起全國祈福之旅，今日到基隆市慶安宮參拜。圖／童子瑋提供

副總統賴清德今起全國祈福之旅，首站家鄉行程結束後，緊接著到隔壁基隆市慶安宮參拜，他表示，基隆議會欣欣向榮，而自己也接任黨主席，接下來首重拚經濟；基隆市議會議長童子瑋則說，希望明年初一，賴能以總統身分到慶安宮發紅包。

賴清德今前往慶安宮並發送福袋，同時向慶安宮主委、賴的舅舅童永請安問好，姪子童子瑋也陪同。「天頂天公，地下母舅公」賴清德表示，看到舅舅都要一鞠躬表達敬重，這是台灣的傳統倫理；這次基隆市長選舉中，雖然民進黨無法順利交棒，但議會可說是欣欣向榮，許多都是年輕一輩議員，可以看出基隆未來新希望，也恭喜童子瑋獲得議會支持當選議長。

賴清德感謝大家的支持並指出，他已在18日接任第17屆民進黨主席，他希望能團結全體黨員，並結合台灣社會的力量，完成台灣新時代、新思維，就是守護台灣、促進台灣民主、和平和繁榮，具體的作法就是拚經濟，俗語說「要顧佛祖，也要顧腹肚」，所以經濟發展是第一要務。

副總統賴清德接著表示，經濟發展後，全民要共享果實，不能錯過任何一群人，艱苦的人要得到照顧、弱勢者要得到扶持，政府要用有餘補不足，如此社會才會安定。另外，國家一定要強，國防一定要有力，才能保護和平。

童子瑋表示，他從小在慶安宮附近長大，靠著媽祖保佑和大家支持及長官栽培才能當上議長，他總是心存感激；話鋒一轉他也說，賴清德剛接任黨主席，勢必帶領黨重整旗鼓，撐起台灣一片天，今天大家領完紅包、許完願，希望明年農曆初一，賴清德以總統身分到慶安宮發紅包。

副總統賴清德今起全國祈福之旅，今日到基隆市慶安宮參拜後致詞。圖／童子瑋提供
副總統賴清德今起全國祈福之旅，今日到基隆市慶安宮參拜後致詞。圖／童子瑋提供
副總統賴清德今起全國祈福之旅，今日到基隆市慶安宮參拜，並發送福袋給民眾；基隆市前市長林右昌陪同。圖／童子瑋提供
副總統賴清德今起全國祈福之旅，今日到基隆市慶安宮參拜，並發送福袋給民眾；基隆市前市長林右昌陪同。圖／童子瑋提供
副總統賴清德今起全國祈福之旅，今日到基隆市慶安宮參拜，市議長童子瑋陪同。圖／童子瑋提供
副總統賴清德今起全國祈福之旅，今日到基隆市慶安宮參拜，市議長童子瑋陪同。圖／童子瑋提供

賴清德 童子瑋

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