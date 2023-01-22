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請辭但過年仍堅守崗位 蘇揆：「我會繼續進政院處理政務」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今天說，雖然他已經向蔡英文總統提出辭職，但在蔡總統任命新的行政院長前，各部會首長、值勤的政府各單位都會繼續堅守崗位，自己也會繼續進行政院處理政務，確保春節期間全國各機關運作一切順利。資料照片，記者曾吉松／攝影
行政院長蘇貞昌今天說，雖然他已經向蔡英文總統提出辭職，但在蔡總統任命新的行政院長前，各部會首長、值勤的政府各單位都會繼續堅守崗位，自己也會繼續進行政院處理政務，確保春節期間全國各機關運作一切順利。資料照片，記者曾吉松／攝影

行政院蘇貞昌日前宣布將率內閣總辭，他今天說在蔡英文總統任命新的行政院長以前，自己會繼續進行政院處理政務，並與各部會首長保持聯繫，確保春節期間全國各機關運作一切順利，請國人放心。

蘇貞昌19日透過臉書發文表示，為了開創新局，他再度向總統請辭行政院長，請總統儘速指派新閣揆，自己將率領全體閣員總辭，以利總統布展新局，祝福新的行政團隊能夠做得更好。

蘇貞昌今天下午在臉書發文指出，今天是大年初一，祝賀國人新年快樂，雖然他已經向蔡英文總統提出辭職，但是在蔡總統任命新的行政院長之前，各部會首長、值勤的政府各單位都會繼續堅守崗位。

蘇貞昌強調，自己也會繼續進行政院處理政務，並且與各部會首長保持聯繫，確保春節期間全國各機關運作一切順利，請國人放心。

蘇貞昌表示，每年農曆新年的第一天，他都會到行政院各單位發給駐衛警、隨扈和行政人員等值班同仁新春紅包作為祝福，今天在聽取晨間輿情和疫情狀況後，自己也特別到防疫指揮中心，慰勞春節值班的防疫人員。

蘇貞昌指出，相對於周邊其他國家遭受嚴重衝擊，台灣能夠在全球疫情較平穩度過，還衝出經濟上的好成績，真的要非常感謝台灣無數的無名英雄們，大家在自己的位子上貢獻己長。

蘇貞昌也說，感謝所有犧牲新年假期、守護民眾的軍警消防人員、醫護防疫人員、交通運輸從業人員，以及在所有關鍵設施服務、維持民眾日常所需的人員，「因為有你們的奉獻，才讓國人能夠放心過好年」。

行政院 蘇貞昌 蔡英文

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