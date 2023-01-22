花快10分鐘才走進慈惠宮！ 熱情女粉對郭台銘喊「選總統」

鴻海集團創辦人郭台銘今上午赴板橋慈惠宮及接雲寺參拜，受到大批熱情民眾歡迎，其中還有熱情女粉絲高喊「選總統！」媒體也頻頻問是否返回國民黨或者參選總統。郭針對政治議題並未回應，表示在慈惠宮出生及長大，每年都會來參拜。

今大年初一，板橋慈惠宮有不少政治人物先後前往參拜，包含新北市長侯友宜、郭台銘、副總統賴清德等，其中郭今上午參拜引發民眾及媒體「暴動」，讓短短進廟路程花了快10分鐘才走到神壇前。

而面對會不會選2024總統、要不要回國民黨等政治問題，郭台銘都沒有回應；他接著前往附近的接雲寺，在致詞時遇上兩名女性支持者大喊「郭董選總統！選總統！」，引發關注。

郭台銘以閩南語說「各位兄弟姐妹、鄉親父老大家好，我是媽祖廟阿銘」，他1950年10月18日就出生在慈惠宮，住的後殿後來改成財神廳，所以自己每年都會到慈惠宮參拜；自己在這裡出生、長大，這裡都是好朋友好鄰居。

郭台銘分享，自家除夕夜團圓飯四代同堂，包含5個小孩、8孫子都一同團圓，今天大家也一起拜年，向神明祈福國泰民安、風調雨順；惟97歲高齡母親，因自己怕人太多，就沒有一起帶上。