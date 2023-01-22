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柯建銘買花送好友 女人深夜回贈一首詩「你的曲線像撅起的唇」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，每年春節總會買點牡丹分送好友，他在昨天接到一位女人的電話，對方笑言「你送牡丹給任何人，頂多收到簡訊或回電言謝，但我不一樣，我回贈一首詩」， 而這個人就是有愛、有美的每一個人，願兔年經濟繁榮，國泰民安。

今天是大年初一，柯建銘中午在臉書以「春節．牡丹．花開．圓滿」為題發文指出，他在每年春節，習慣上總會買點牡丹，分送三五好友，分享牡丹之美，因為牡丹屬於寒帶植物，要在台灣不易種植開花，如果要控制在春節盛開，更是難能可貴。

柯建銘說，自己從小就養成習慣，祖厝庭院的花樹，整理種植是他的「獨享責任」，四季變化中見含苞花開、老樹新綠，是無法抗拒的欣喜，閒暇時偶逛花市，買花自己插、自己佈置，端杯咖啡飲啜，「霎那間，立法院變成離我很遠，哪管總召不總召，都找到重新出發的始點」。

柯建銘透露，昨天深夜有一位很有才氣、愛花、會彈琴、唱歌的女人，電話笑言「你送牡丹給任何人，頂多收到簡訊或回電言謝，但我不一樣，我回贈一首詩」， 這是多麼地自信、霸氣。

柯建銘說，這首詩的內容為「你的曲線像撅起的唇，渴望親吻，像海綿一樣，吸足陽光，我在最細小的花絲，凝視妳的美䒏，站在你用顏色歌唱的，花之慶典中。香氣四溢的迷宮中，妳是否感到所有人都被妳撩撥，妳是否曾經想過成為一個佈滿花瓣的星球，有著香水的大氣？降臨大地，你是地球上的美，為了愛，為了慾望，誕生。」

柯建銘表示，自己只能笑言回之，「我還要送妳20年牡丹，妳還要回贈20首詩，願大家平安喜樂、身體健康、頭腦清楚，不老化，還有夢想！」而這個人就是有愛、有美的每一個人，願兔年經濟繁榮，國泰民安。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，牡丹屬於寒帶植物，要在台灣不易種植開花，要控制在春節盛開，更是難能可貴，願兔年經濟繁榮，國泰民安。圖／柯建銘國會辦公室提供
民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，牡丹屬於寒帶植物，要在台灣不易種植開花，要控制在春節盛開，更是難能可貴，願兔年經濟繁榮，國泰民安。圖／柯建銘國會辦公室提供

柯建銘 春節 兔年

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