2024總統大選「郭朱配」？朱立倫：今天不談政治
2024總統大選佈局，傳鴻海創辦人郭台銘有意與國民黨主席朱立倫及新北市長侯友宜會面，而朱立倫今天上午到桃園慈護宮參香，也被媒體追問會面的可能性及時間點，但他笑說「今天不談政治」。
朱立倫今天在桃園市長張善政、立委萬美玲和市議員舒翠玲、林政賢等人陪同下，前往桃園慈護宮參拜，祈求神明保佑國泰民安、風調雨順，也祈求民眾平安健康、大發利市，而桃園在張善政帶領之下，也能順利發展。
雖然距離2024總統大選尚有很長時間，但各方有意角逐大位人馬已在運作，外傳郭台銘有意與朱、侯2人會面，媒體今詢問朱相關議題，並追問有無「郭朱配」的可能，但朱說「今天不談政治」，未正面回應。
朱立倫表示，今天是農曆新年，參拜最主要是祈求風調雨順、國泰民安，大家見面也都是在拜年、說好話，心情都非常愉快，「今天不談政治」，僅祝所有人新年快樂。
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