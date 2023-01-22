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2024總統大選「郭朱配」？朱立倫：今天不談政治

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨主席朱立倫（左2）被問到2024總統大選「郭朱配」可能性時，笑說「今天不談政治」。記者陳俊智/攝影
國民黨主席朱立倫（左2）被問到2024總統大選「郭朱配」可能性時，笑說「今天不談政治」。記者陳俊智/攝影

2024總統大選佈局，傳鴻海創辦人郭台銘有意與國民黨主席朱立倫新北市長侯友宜會面，而朱立倫今天上午到桃園慈護宮參香，也被媒體追問會面的可能性及時間點，但他笑說「今天不談政治」。

朱立倫今天在桃園市長張善政、立委萬美玲和市議員舒翠玲、林政賢等人陪同下，前往桃園慈護宮參拜，祈求神明保佑國泰民安、風調雨順，也祈求民眾平安健康、大發利市，而桃園在張善政帶領之下，也能順利發展。

雖然距離2024總統大選尚有很長時間，但各方有意角逐大位人馬已在運作，外傳郭台銘有意與朱、侯2人會面，媒體今詢問朱相關議題，並追問有無「郭朱配」的可能，但朱說「今天不談政治」，未正面回應。

朱立倫表示，今天是農曆新年，參拜最主要是祈求風調雨順、國泰民安，大家見面也都是在拜年、說好話，心情都非常愉快，「今天不談政治」，僅祝所有人新年快樂。

國民黨主席朱立倫今天在桃園市長張善政、立委萬美玲等人陪同下，前往桃園慈護宮參香祈福。記者陳俊智/攝影
國民黨主席朱立倫今天在桃園市長張善政、立委萬美玲等人陪同下，前往桃園慈護宮參香祈福。記者陳俊智/攝影
國民黨主席朱立倫今天在桃園市長張善政、立委萬美玲等人陪同下，前往桃園慈護宮參香祈福。記者陳俊智/攝影
國民黨主席朱立倫今天在桃園市長張善政、立委萬美玲等人陪同下，前往桃園慈護宮參香祈福。記者陳俊智/攝影
國民黨主席朱立倫（左4）今天在桃園市長張善政（右3）、立委萬美玲（左3）等人陪同下，前往桃園慈護宮參香祈福。記者陳俊智/攝影
國民黨主席朱立倫（左4）今天在桃園市長張善政（右3）、立委萬美玲（左3）等人陪同下，前往桃園慈護宮參香祈福。記者陳俊智/攝影

桃園市長 朱立倫 新北市長

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