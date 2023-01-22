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尼泊爾失事ATR也曾數度在台鎩羽 難道是飛機設計有問題？

抽籤今年能獲總統初選提名？ 侯友宜不斷感謝湧蓮寺

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午前往板橋慈惠宮參拜，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午前往板橋慈惠宮參拜，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

2024總統選戰持續引關注，各政黨可能農曆年後就要走初選程序，蘆洲湧蓮寺去年就抽籤指出新北市長侯友宜今年能獲黨內提名參選總統。侯表示，湧蓮寺是區域重要信仰力量，自己常去參拜，該寺廟不只凝聚大家向心力，這幾年還為新北公益付出，捐複合運動中心及圖書館的慈善大樓。

侯友宜今上午赴板橋慈惠宮參拜，並於活動後接受媒體聯訪時指出，湧蓮寺是區域非常重要的宗教信仰力量，他常常去參拜，湧蓮寺也是拜媽祖，媽祖給大家保佑，所以湧蓮寺不但在整個宗教信仰力量裡凝聚大家向心力，更重要這幾年為新北市付出很多公益慈善，捐了一棟公益慈善大樓給新北，裡面有運動中心及圖書館。

侯友宜表示，在這樣一個宗教信仰力量底下，大家都是齊心齊力為蘆洲、為新北市的繁榮永續打拚，所以非常謝謝湧蓮寺的所有信眾大德的愛心力量，大家一起走下去，讓這塊土地更好。

新北市長 信仰 侯友宜

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