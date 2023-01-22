與賴清德同地不同台拚2024？ 侯友宜：慈惠宮香火鼎盛

新北市長侯友宜今上午赴板橋慈惠宮參拜，副總統賴清德下午也會到場，兩人同場不同台動態被認為是2024總統大選前哨戰。侯友宜表示，慈惠宮香火鼎盛，越來越多人參拜是好事；有關賴祈求和平與兩岸路線，侯則說，期待中華民國和平繁榮、永續安定。

侯友宜在參拜後接受媒體聯訪時表示，慈惠宮信眾香火鼎盛，所以越多人參拜是非常好的一件事情，尤其慈惠宮的媽祖，大家都知道信仰的力量會鼓舞人心，所以也期待在過年或平常有空就到慈惠宮、甚至接雲寺的觀世音菩薩拜拜，能夠祈求國家更好，人民生活過得更好。