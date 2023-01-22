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尼泊爾失事ATR也曾數度在台鎩羽 難道是飛機設計有問題？

與賴清德同地不同台拚2024？ 侯友宜：慈惠宮香火鼎盛

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午前往板橋慈惠宮參拜，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午前往板橋慈惠宮參拜，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜今上午赴板橋慈惠宮參拜，副總統賴清德下午也會到場，兩人同場不同台動態被認為是2024總統大選前哨戰。侯友宜表示，慈惠宮香火鼎盛，越來越多人參拜是好事；有關賴祈求和平與兩岸路線，侯則說，期待中華民國和平繁榮、永續安定。

侯友宜在參拜後接受媒體聯訪時表示，慈惠宮信眾香火鼎盛，所以越多人參拜是非常好的一件事情，尤其慈惠宮的媽祖，大家都知道信仰的力量會鼓舞人心，所以也期待在過年或平常有空就到慈惠宮、甚至接雲寺的觀世音菩薩拜拜，能夠祈求國家更好，人民生活過得更好。

另外，賴清德昨晚除夕夜有到法鼓山，然後他說希望俄烏戰爭還有疫情趕快結束，祈求印太和平；外界質疑賴繼續台獨路線，兩岸和平成未知。侯友宜回應，他期待中華民國能夠和平、繁榮、永續、安定，大家一起努力。

今天是大年初一，很多民眾都到廟寺拜拜祈求今年平安順利賺大錢，新北市長侯友宜上午到板橋慈惠宮上香參拜祈福，並發送紅包給民眾，願大家今年都能平安順利發大財。記者曾吉松／攝影
今天是大年初一，很多民眾都到廟寺拜拜祈求今年平安順利賺大錢，新北市長侯友宜上午到板橋慈惠宮上香參拜祈福，並發送紅包給民眾，願大家今年都能平安順利發大財。記者曾吉松／攝影

侯友宜 新北市長

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