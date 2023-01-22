蔡想想霸佔總統位子還搶鏡頭 蔡英文：妳去競選算了！

適逢農曆春節，行政院中部聯合服務中心前執行長、南投縣立委補選參選人蔡培慧近日北上向蔡英文總統拜年，蔡總統愛貓「蔡想想」先是霸佔蔡總統的座位不走，隨後又不顧兩人聊得盡興，直接入鏡搶盡風采，蔡總統就笑說，蔡想想天生就是喜歡鏡頭，「妳去競選算了！」

蔡培慧日前北上總統官邸拜年，蔡總統飼養的愛貓「蔡想想」、「蔡阿才」聯袂出門見客，蔡總統也親自抱著蔡想想迎接蔡培慧，蔡培慧笑說現在是農曆新年，所以她是來總統官邸走春，未料兩人都還沒坐下，蔡想想就搶先霸佔蔡總統的位子，蔡總統連忙解釋「這就是她的日常」。

蔡總統表示，很難得在非選舉的場合遇到蔡培慧，這一年選舉大家都辛苦了，蔡培慧當場詢問蔡總統，選舉很累的時候都會如何放鬆，蔡總統則說，自己都靠喝咖啡及「玩弄蔡想想」舒壓。

蔡培慧指出，現在台灣有很多自己種植的咖啡，所以她特別帶來布農族種植的咖啡，而且是在海拔1000公尺以上、來自卡度部落的咖啡豆，還誇讚蔡總統的手沖咖啡很專業。

不過，當蔡總統起身手沖咖啡時，蔡想想再度霸佔蔡總統的座位，蔡總統笑說「我坐的椅子，他們都喜歡坐，我一站起來，他們就搶我的椅子」。

蔡培慧說明，大家通常都會把咖啡渣丟掉，其實農業廢棄物也可以拿來使用，甚至是做成環保杯，這就是循環經濟的模式，而且如果放在自然的環境當中，2個月的時間就會自動分解，農業廢棄物有機質也可以轉化。

蔡英文說，這就是農業專家在講話，蔡培慧則說，自己常常會「蔡教授」上身，但就當兩人在享用零食的時候，此時蔡想想突然走入鏡頭，蔡英文頓時訓斥蔡想想，「這個妳不愛吃，妳就不要這樣抓了，可以走了！」

蔡英文表示，蔡想想天生就是喜歡鏡頭，甚至還對蔡想想說，「今天妳不是主角！妳去競選算了！」

蔡培慧說明，這是用香菇的蒂做成的「香菇燒」，口感吃起來很像牛肉乾，更自爆她在選舉的時候都不會瘦，因為走到哪裡就會吃到哪裡，蔡總統也大讚非常好吃，吃起來很有肉的感覺，而且這是不會胖的零食，「需要體力所以就一直吃，所以會越選越胖」。