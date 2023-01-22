蔡英文年夜飯吃法國大餐？ 侯友宜：自己飲食都照習俗
昨晚除夕，不少政治人物也透過社群「曬年夜飯」，其中蔡英文總統分享的擺盤被認為是在吃法國大餐，是不懂得苦民所苦。新北市長侯友宜表示，自己家裡的年菜都是自己做或市場買的，最重要還是家人團圓，飲食方面就照傳統習俗，大家平安祥和、同心齊力把家變成最重要力量。
侯友宜今上午先後前往板橋慈惠宮參拜，並於活動後接受媒體聯訪時指出，他吃的年菜是家人做的，或是在菜市場買些年菜，其實最重要是家人能夠齊聚，分享去年一整年大家彼此的生活點滴，享受溫馨歲月；期待今年家人都平安健康，所以除夕最重要是家人都能夠團圓，一起過好年。飲食方面，其實他與家人都按照傳統習俗，大家就用平平安安、祥祥和和，大家攜手同心齊力，把家變成最重要的力量。
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