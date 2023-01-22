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尼泊爾失事ATR也曾數度在台鎩羽 難道是飛機設計有問題？

慈惠宮參拜故意不與郭台銘同台？ 侯友宜：行程早排好

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
今天是大年初一，很多民眾都到廟寺拜拜祈求今年平安順利賺大錢，新北市長侯友宜上午到板橋慈惠宮上香參拜祈福，並發送紅包給民眾，願大家今年都能平安順利發大財。記者曾吉松／攝影
今天是大年初一，很多民眾都到廟寺拜拜祈求今年平安順利賺大錢，新北市長侯友宜上午到板橋慈惠宮上香參拜祈福，並發送紅包給民眾，願大家今年都能平安順利發大財。記者曾吉松／攝影

新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘今上午先後前往板橋慈惠宮參拜，雙方未能同台引發關注。他表示，行程都是早就排定，自己的習俗也是每年固定祈求平安；他知道慈惠宮是郭很重要的宗教信仰力量，大家用感恩的心努力為國為民，迎接國家近年來所有挑戰。

侯友宜表示，慈惠宮行程很早就排定，自己每年都會固定時間在初一一早參拜，時間大概是8點到9點，想一早給媽祖上個香，祈求能夠保佑大家平安，這也是他的習俗。

侯友宜指出，他很期待、也知道慈惠宮是郭台銘很重要、從小住的地方與宗教信仰力量，彼此都在媽祖保佑底下長大，大家都用感恩的心，努力為國家、為人民好好做事，用這樣的態度面對國家這幾年來面臨的所有挑戰，共同創造這個地方的美好。

另外，傳出郭台銘有意和侯友宜、國民黨主席朱立倫會面，但侯認為2月底前都沒有必要私下會談？侯回應，不管郭或朱，兩人都努力為國為民做事，每一個人有每一個人的角色，把角色及工作做好，大家團結齊心齊力、努力打拚做事情，希望中華民國、希望台灣這塊土地的人都能安和、繁榮及永續。

新北市長侯友宜今上午先後前往板橋慈惠宮參拜，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午先後前往板橋慈惠宮參拜，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

侯友宜 新北市長 郭台銘

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