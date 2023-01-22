慈惠宮參拜故意不與郭台銘同台？ 侯友宜：行程早排好

新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘今上午先後前往板橋慈惠宮參拜，雙方未能同台引發關注。他表示，行程都是早就排定，自己的習俗也是每年固定祈求平安；他知道慈惠宮是郭很重要的宗教信仰力量，大家用感恩的心努力為國為民，迎接國家近年來所有挑戰。

侯友宜表示，慈惠宮行程很早就排定，自己每年都會固定時間在初一一早參拜，時間大概是8點到9點，想一早給媽祖上個香，祈求能夠保佑大家平安，這也是他的習俗。

侯友宜指出，他很期待、也知道慈惠宮是郭台銘很重要、從小住的地方與宗教信仰力量，彼此都在媽祖保佑底下長大，大家都用感恩的心，努力為國家、為人民好好做事，用這樣的態度面對國家這幾年來面臨的所有挑戰，共同創造這個地方的美好。