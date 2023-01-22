被問新閣揆難產？盧秀燕：總統辛苦了、新年快樂
行政院長蘇貞昌日前提出辭職，目前蔡英文總統尚未宣布新任內閣人選，由誰接任持續引發各界關注，台中市長盧秀燕今天上午在南天宮參拜行程被問該議題，盧僅表示祝總統新年快樂、最重要是靜待總統選擇閣揆出任。
今天是大年初一，盧秀燕今一早8點起依序到東區樂成宮、南天宮，中區順天宮輔訓將軍廟，以及烏日區東女慈聖宮參拜，同時也準備上百個紅包發送給民眾。
盧上午也提到，她當選後頭一個新年，大年初一第一站來樂成宮，因為樂成宮媽祖神威赫赫，因此她過年第一站就來這邊參拜。
另盧秀燕隨後轉往南天宮繼續參拜，結束後她被問到有關蘇貞昌請辭，繼任行政院長遲遲未出爐等的看法，盧則表示，總統辛苦了，也祝福總統新年快樂，最重要的是靜待總統選擇閣揆出任，也祝福國家國泰民安，新年快樂。
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