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被問新閣揆難產？盧秀燕：總統辛苦了、新年快樂

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
大年初一，盧秀燕今一連到4間宮廟參拜。記者曾健祐／攝影
大年初一，盧秀燕今一連到4間宮廟參拜。記者曾健祐／攝影

行政院長蘇貞昌日前提出辭職，目前蔡英文總統尚未宣布新任內閣人選，由誰接任持續引發各界關注，台中市長盧秀燕今天上午在南天宮參拜行程被問該議題，盧僅表示祝總統新年快樂、最重要是靜待總統選擇閣揆出任。

今天是大年初一，盧秀燕今一早8點起依序到東區樂成宮、南天宮，中區順天宮輔訓將軍廟，以及烏日區東女慈聖宮參拜，同時也準備上百個紅包發送給民眾。

盧上午也提到，她當選後頭一個新年，大年初一第一站來樂成宮，因為樂成宮媽祖神威赫赫，因此她過年第一站就來這邊參拜。

另盧秀燕隨後轉往南天宮繼續參拜，結束後她被問到有關蘇貞昌請辭，繼任行政院長遲遲未出爐等的看法，盧則表示，總統辛苦了，也祝福總統新年快樂，最重要的是靜待總統選擇閣揆出任，也祝福國家國泰民安，新年快樂。

盧秀燕 行政院

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