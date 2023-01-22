影／家鄉萬里出發全國祈福之旅 賴清德宣誓首重拚經濟

今天大年初一，副總統賴清德一早就到萬里昭靈宮參拜並發放福袋，吸引超過200位民眾排隊領取，讓廟前熱鬧滾滾。他表示，今天從家鄉萬里開始全國祈福之旅，除到各地為國祈福，接下來也要帶領民進黨結合民間力量促進民主和平，同時首重拚經濟，讓成果全民共享。

賴清德就任民進黨主席，被看好接下來參戰2024年總統，他今一早就回到自己家鄉北海岸萬里，赴當地昭靈宮參拜，除為國祈福外，也於現場發放福袋，吸引超過200位民眾到場，不少民眾期待又興奮，都盼能拿到福袋與合照，還有人高呼「總統好」，賴人氣「強強滾」。

賴清德表示，接下來要開始全國祈福之旅，今天選擇從家鄉萬里出發，向神明祈求國泰民安、風調雨順，疫情也可以趕快退散，讓全國人民回到正常生活，大家賺大錢。他提到，自己就任民進黨第17任黨主席，接下來會率領全體黨公職，並結合台灣社會力量未來努力促進民主和平。

「要顧佛祖也要先顧肚子」賴清德提到，未來更要拚經濟，因為經濟是最重要、最優先，並讓成果全民共享，不會遺漏任何一族群，政府一定要勇於補不足，來幫助生活辛苦的民眾；國家不僅要富、還要強，國防要有力量才有辦法守護台灣、守住和平，這樣才有辦法達到繁榮的目標。

另外，有關外界好奇賴清德接下來是否規畫參選總統，陪同參拜發福袋的在地立委賴品妤認為，每年大年初一到萬里及金山地區參香是賴清德一直以來的習慣，不用特別解讀。