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朱立倫合體14縣市首長賀年 邀請民眾體驗藍營執政美好

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫與藍營14縣市首長聯袂賀年，在大年初一展現國民黨的團結氣勢。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫與藍營14縣市首長聯袂賀年，在大年初一展現國民黨的團結氣勢。圖／國民黨提供

今天是大年初一，國民黨主席朱立倫與藍營14縣市首長聯袂賀年，展現國民黨的團結氣勢，期盼民眾在年節期間能夠到各地走春，實地體驗國民黨執政縣市的美好風光與春節特色活動。

國民黨上午發布新聞稿指出，辭舊迎新，又到了一年一度的春節，在家家戶戶喜洋洋迎新春的同時，國民黨邀請執政14縣市的縣市首長透過影片與朱立倫一同賀年，在祝福民眾新年快樂的同時，不僅展現國民黨厚實的地方執政基礎，更象徵全黨團結迎接2023金兔年

國民黨說明，國民黨執政14縣市首長全到齊，穿上喜氣洋洋的新衣說吉祥話道恭喜，國民黨在全台六都中執政四都，創下歷來最佳成績。台北市長蔣萬安祝福大家「新年快樂、鴻兔大展」；新北市長侯友宜也以「兔吉利來」閩南語諧音「兔錢入來」，祝福大家賺大錢。

另外，桃園市長張善政也祝福大家「兔年行大運、玉兔臨春、恭喜發財」；台中市長盧秀燕不僅祝福全民錢兔似錦，更邀請大家到台中「蹦蹦跳跳過新年」，朱立倫則在最後壓軸現身，祝賀全民旺兔歲福「旺旺兔年，歲歲有福」，兔年新年快樂。

國民黨指出，橫跨北疆到國境之南的10縣市也毫不遜色，包括基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴及連江縣長王忠銘等人也都在影片中現身。

國民黨表示，在這支賀年影片中，各地縣市首長不僅祝福民眾玉兔賜福、兔來運轉、揚眉兔氣，更期盼民眾能夠到各地走春，實地體驗國民黨執政縣市的美好風光與春節特色活動。

國民黨也說，這支賀歲影片不僅充分展現國民黨給民眾的新年祝福，更展現出國民黨從地方到中央大團結的氣勢，邁向2023年金兔年，國民黨將持續奉行「走對的路、提對的人、團結一致、無私無我」等正確價值，共同努力盼能獲得更多民眾支持與認同。

國民黨 兔年

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