出席法鼓山第17年除夕夜撞鐘 賴清德、馬英九說出新年新願望

法鼓山連續17年在除夕夜舉辦「撞鐘祈福」，於昨日（21日）晚間10點敲響108次鐘聲，副總統賴清德、前總統馬英九等人皆出席祈福活動，賴清德表示，今年總統蔡英文因國事繁忙，要求他代表出席，賴清德也說出心中三所求；馬英九則說，希望兩岸能夠以對話取代對抗，以和解消弭戰爭，因為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。

昨晚祈福活動由方丈和尚果暉法師率同僧俗信眾隨著法華鐘聲，祝願眾生都能「以慈悲心平等包容；以柔軟心因應現實；以智慧心和樂無諍」，共同學習諸佛菩薩的慈悲與智慧，開啟今年新的人生旅程。

賴清德致詞表示，法鼓山每一年的除夕撞鐘，為國家、為世界祈福，不僅僅是宗教界的盛事，也是安定民心，為社會、為國家有意義的一件事情，過去馬總統在任的時候每一年都參加，蔡英文總統就任之後也每年都參加，今年她（指蔡英文）本來也按計畫，要前來參加今晚的盛事，但因為國事繁忙，今晚不克出席，所以蔡英文要求他代表前來參與今天重要的宗教盛會。

賴清德表示，他僅代表蔡英文感謝法鼓山果暉法師及全體法師、全體嘉賓大家共襄盛舉，也代表蔡英文總統為大家祈福，剛剛方丈的開示，能夠為全世界所響應，具備智慧、慈悲、柔和、忍辱，一求俄烏戰爭早日結束，讓烏克蘭人民離開戰爭的水深火熱之中，二求疫情早日結束，讓全世界人民過正常生活，三求印太地區兩岸可以和平穩定發展，最後他個人也要利用這難得的機會，祝福在場嘉賓跟全國父老鄉親新年快樂。

馬英九致詞時說，他希望海峽兩岸當局都能夠以對話取代對抗，以和解消弭戰爭，希望兩岸夠盡快回到10年前海峽兩岸那樣和平繁榮的狀態，因為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。

重達25公噸的法華鐘，自2007年首次用於除夕撞鐘祈福，鐘體上清楚鐫刻經中之王《法華經》與〈大悲咒〉，共計7萬152個字，還有一幅「多寶塔雙佛並坐圖」。經中指出了眾生平等，人人都將在因緣時節成熟之時，成為慈悲智慧圓滿的佛陀，因此每一響法華鐘聲，都代表整體佛法給予的祝福。