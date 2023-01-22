【即時短評】2024國民黨怎麼配 侯、郭、朱鴨子划水

蔡英文總統日前被問到賴清德是否為接班人，一句「他是啊」為賴奠定民進黨總統候選人屹立不搖的地位。而國民黨人選尚未檯面化，但「各種配」的劇本甚囂塵上，外患還沒開始內亂先來攪局，2019年初選大亂鬥熟悉的煙硝味又回來了。不過，這次各方人馬多半沉幾觀變，鴨子划水。

相較於2018年地方選舉大勝，時任黨主席吳敦義年底就開始布局、剛卸任新北市長的朱立倫成立總統競選辦公室。民調最高的侯友宜至今仍以「侯侯做代誌」持續蓋牌；朱立倫則拿立委補選先行迴避提問；郭台銘雖在與政府嗆聲BNT次世代疫苗受到關注而起心動念，但仍沒有進一步動作。

侯友宜、郭台銘每年初一都會到板橋慈惠宮參拜，兩人今天不管是否「巧遇」，都將為總統大選增添話題性；如果見面，將會是兩人在選後首度公開會面，據了解，選後兩人並未私下會面。而朱立倫明天將在台北、新北、桃園參拜，台北、桃園將與市長蔣萬安、張善政合體，唯獨沒有與侯友宜碰面。

雖然三人表面上都沒有正面回應，但私底下動作頻頻。新北市研考會招兵買馬儼然是為侯友宜2024備戰；朱立倫日前與民眾黨主席柯文哲見面，國民黨智庫也如火如荼準備新的兩岸論述；郭台銘有意與侯友宜、朱立倫會面，但目前侯友宜持續低調，據了解，侯2月底前暫時沒有私下面談的打算。

2022選完後，國民黨內不少聲音提醒別再重演2020初選之亂，甚至多數人希望直接徵召，共同支持會贏的人；在這樣的氛圍下，有意參選和被點名者的明爭暗鬥，不會這麼快浮上檯面。但無論如何，這次的總統候選人是否能在團結的氛圍下出線，將是國民黨能否重返執政的重要第一步。