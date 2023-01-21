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柯文哲除夕夜示警通膨壓力 喊話度過疫情也會戰勝各種危機

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲除夕夜在臉書分享三年來疫情期間心境轉折。圖／取自柯文哲臉書
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲除夕夜在臉書分享三年來疫情期間心境轉折。圖／取自柯文哲臉書

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲除夕夜在臉書分享3年來疫情期間心境轉折。柯說，疫情導致人類社會巨變，俄烏戰爭、美中對抗等多重問題造成通膨風暴的新全球危機，成本轉嫁給消費者使得被龐大的生活壓力所迫。柯也喊話，大家一起度過了最嚴峻的疫情，將來也會繼續戰勝通膨等各種危機。

柯文哲說，疫情整整3年，到現在還餘波蕩漾，整個人類社會巨變；過去習以為常的，都不得不用「新常態」取代。3年來大家努力重回軌道，但各國為了紓困，福利政策支出甚多；俄烏戰爭迄今無解；加上美中對抗、英國脫歐、供應鏈斷鍊重組，多重複合性問題造成「通貨膨脹」新的全球危機。

柯文哲表示，無論歐洲各國、美加、土耳其、乃至日本韓國，最近都處於近卅年來的最高通膨水平。企業因為原物料上漲、供應鏈短缺、勞動力減少，大幅提高生產成本，企業獲利下降，這些成本最終一定會轉嫁給消費者，讓更多人被日益龐大的生活壓力所迫。

柯文哲說，此刻，要用更宏觀長遠的角度，做好財務規劃、量入為出，因應通膨風暴，「我們一起度過了最嚴峻的疫情，將來我們也會繼續戰勝各種危機！」祝福大家新春如意、平安健康。

疫情 通膨 柯文哲

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