悲傷除夕夜…徐弘庭母過世 感嘆「首次感受生命在手中消逝」

春節除夕全家團聚圍爐，不過國民黨台北市議員徐弘庭在Facebook發文，他說，母親在除夕這天15時56分停下了心跳，從人生最後一堂必修課畢業離苦得樂，並表示「隨著手指的溫度下降，這是我人生第一次真實且痛苦的感受生命在手中消逝的感覺 」。

「媽媽不痛了，在除夕的下午15:56分陽光突然普照的那一刻，她停下了心跳」徐弘庭表示，沒想到最後還是過不了除夕年關這一天，從人生最後一堂必修課畢業離苦得樂。

徐弘庭說「這一次的我很乖，沒有調皮搗蛋，我有一直牽著妳的手，陪妳走到最後一刻」，徐說從小他就是個調皮搗蛋不愛聽話的孩子，印象中很小的時候就不給母親牽了，「沒想到這次她居然用這樣的方式要我牽著她」，隨著手指的溫度下降，這是人生第一次真實且痛苦的感受生命在手中消逝的感覺 。

徐弘庭透露，母親在醫院住院第81天畢業了，這堂人生的必修課，看的旁聽的他都覺得非常不捨，感謝一路上走來朋友們的溫暖與協助，母親是個愛熱鬧的人，也是全家最支持他從事公共事務的人。

徐弘庭說，年後如果有時間，歡迎參與母親的畢業典禮，也讓媽媽知道他不會孤單的，會過的很好，有很多溫暖貼心與熱心的朋友們陪著。