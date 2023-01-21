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趙少康：蔡英文找不到人 可自己兼行政院長
行政院長蘇貞昌於年前請辭，內閣即將改組。中廣董事長趙少康表示，蔡英文總統未同步宣布繼任閣揆人選，因此他呼籲蔡總統，自己兼任行政院長。
趙少康分析，蘇貞昌辭職，前總統陳建仁沒意願，桃園市前市長鄭文燦抄襲，交通部前部長林佳龍中北兩敗。舉目望去，滿朝竟無一人堪當大任，蔡英文彷彿行政院長，四處視察，行政院空轉，此乃前所未見，創下難堪的歷史紀錄。
趙少康指出，以往不管行政院長主動或被動離職，總統都有繼任人選，甚至不只一個備胎，蔡英文執政近7年，所任不是剛愎自用，就是難堪重用，很多只有科長之能的就當上了部長，用人只問派系與效忠，不在國家這個大海中找人才，卻只在派系這個小池中撈小魚，選舉得天下卻不能選舉治天下，有選舉技巧卻沒有治國能力，這就是台灣的悲哀。
對此，趙少康建議，反正只有一年多任期，真找不到人，難看就難看，再拖下去更難看，蔡英文乾脆自己兼任行政院長算了，反正大法官也都是蔡英文自己的人。
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