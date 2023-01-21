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總預算僅刪1.1% 執政黨以人數強渡關山

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

總預算19日終三讀通過，僅刪減1.1%，創10年新低！歷經兩次延會插隊，立法院於終於通過總預算案。然而，國民黨立委李貴敏痛批，執政黨一意孤行，輕騎過關，繼續狂編大撒幣，各黨團於表決過程中，曾推派代表發言說，會嚴格把關預算編列，但民進黨團在人數過半優勢下，使在野黨的預算提案全數遭到否決。

總預算變胖又變高

112年總預算案三讀通過，立法院表示，歲入部分，112年度中央政府總預算案原列歲入總額約為2兆5564億元，審議增列226億6703萬元；歲出部分，歲出總額原為2兆7190億，審議結果，共計減列300億93萬3000元。

立法院在去年12月31日的會期內，尚未通過今年度總預算，加上協商普發現今草案，會期延會至19日，也於同日完成總預算三讀程序，決減列約300億元，雖然刪減金額是自103年度以來最多，但刪減比例1.1%卻是自103年度以來最少。

然而，國民黨立委李貴敏不滿指出，112年的預算支出高達2兆7191億元，立法院在民進黨多數席次下強勢表決下，僅小刪1%多一點。她強調，中央政府預算變胖又變高，規模已連續四年超過2兆元，且逐年升高，直奔三兆，國家財政更為困窘；卻要面臨幾乎是金融海嘯等級的全球經濟蕭條局勢。

在野齊聲把關 功虧一簣

國民黨立委謝衣鳯表示，只要對國家有利的預算編列，黨團都會願意支持，但是目標不明確的空白授權，未來會嚴格把關，看緊民眾的荷包。

民眾黨立委張其祿表示，公務預算加上特別預算，政府財政並沒有想像的寬裕，如果有寬裕資源也應優先還債。同黨立委陳琬惠說，我國個資外流程為日常、詐欺事件層出不窮，黨團研議政府成立個資委員會。

時代力量立委陳椒華說，嚴審預算不可草率，也呼籲「執政黨不要把特別預算常態化」。同黨立委王婉諭說，時代力量黨團未來會監督預算，並即時回應台灣的重大議題，包括勞保改革、警政秩序與同性婚姻等議題。

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