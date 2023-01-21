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南臺灣拚市民過好年 市政春節不停轉

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台中市長盧秀燕表示，強化供貨措施，穩定年貨價格，並強化疫情稽查。（台中市府提供）
台中市長盧秀燕表示，強化供貨措施，穩定年貨價格，並強化疫情稽查。（台中市府提供）

春節將至，中南部市政不停轉，食安、觀光與防疫政策不打烊！台中市長盧秀燕表示，要強化供貨措施，穩定年貨價格，並強化疫情稽查；高雄市長陳其邁推薦高雄燈會，26日到場更有小兔提燈可領；台南市府則推動春節防疫，長者於春節打疫苗就送禮券，強調春節確診也能得到完整照顧。

台中：吃便宜又安心

台中市長盧秀燕17日於記者會表示，台中市場人員於年節期間提早上班，加大供貨量，並強化相關供貨措施，且年前是家庭採買高峰，隨年節靠近，價格愈有可能波動，市府將多加留意貨源與價格的穩定。

此外，台中社會局局長廖靜芝表示，將啟動「村里社區春節關懷專案」，執行低收入戶春節慰問金、獨居長者春節圍爐與街友低溫防凍等送暖服務，也持續關懷及訪視6歲以下孩童、保護脆弱家庭個案服務、弱勢兒少緊急生活扶助及新住民家庭關懷等。

高雄燈會拚觀光

高雄市長陳其邁推薦「高雄燈會」說，2023高雄燈會第一次從愛河移師到蓮池潭，每一天都有如戲曲、燈光秀等不同活動，還會於26日下午5點30分開始發送小提燈「雄meet兔」，保證「是全台灣最『萌』的小兔提燈」。

他也在春節前夕於臉書宣布說，托育補助與育兒津貼，自今年1月起中央也取消了排富規定，高雄市政府特別提早在17號陸續發放領取，讓大家更好過年。除了原本補助之外，高市府更加碼準公共托育補助2000元、準公共保母補助金1200元。


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高雄市長陳其邁推薦高雄燈會，26日到場更有小兔提燈可領。（陳其邁臉書）

台南催新春打疫苗

新春將至，許多家庭都會大秀廚藝擺出「滿漢全餐」，尤其禽肉需求量更是大。黃偉哲18日表示，春節前，衛生局於各類場域執行抽驗食品共計100件，其中6件品質檢驗不符規定，也已立即要求不符規定產品即刻下架並依規定辦理，南市府也會持續加強對品牌標示不明、散裝分裝的食品等進行重點抽查。

此外，外界擔憂春節人潮往來密集，恐導致疫情升溫。台南市政府祭出新春疫苗政策，只要設籍台南、65歲以上的長者，於20、22、27、28、29日至衛生所接種疫苗，可獲得500元禮卷一份，陪伴長輩前來之家屬可獲精美禮品一份。

「春節來台南旅遊，你可以很放心。即使在旅途中不小心確診了，在台南也能獲得很好的照顧，」黃偉哲於臉書表示，若市民朋友在春節期間確診，從除夕至初五共有689家實體門診、510家快篩陽性視訊門診、13家疫苗接種門診、735家口服抗病毒藥物領藥服務院所。


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台南市府則推動春節防疫，長者於春節打疫苗就送禮券，強調春節確診也能得到完整照顧。（台南市府提供）

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春節 台南 高雄市長

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