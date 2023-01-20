蔡總統新年談話感謝國軍：堅定維護台海和區域和平穩定

明天就是農曆除夕，蔡英文總統今天發表新年談話，祝福國人同胞新年快樂。她表示，過去一年是充滿挑戰的一年，持續因應疫情帶來的各項考驗，今年依然是充滿挑戰的一年，執政團隊會全力以赴，積極面對疫情、全球性通膨及供應鏈重組的挑戰。面對中共軍艦軍機頻繁擾台，甚至在台海周邊進行軍演，政府堅定維護台海和區域的和平穩定，「國軍也堅守崗位，全力守護國家安全，保護我們共同的家園。」

蔡總統表示，謝謝國軍弟兄姊妹的辛勞，也感謝在年假期間所有值班的警察、消防、醫護、國營事業及各行各業許多持續提供民眾服務的夥伴，大家辛苦了。過去一年，感謝全體國人同胞的努力和團結，新的一年，政府會持續拚經濟、拚復甦、守主權、護和平，「也請大家跟我們一起繼續努力，一起打造一個更好的台灣。」

蔡總統最後說，祝福大家兔年行大運，新年平安，她並以國、台、客、英語再次祝福新年快樂。