來新北被問是否有邀侯友宜同行？ 馬英九第一反應曝光

前總統馬英九今日下午前往新北市三重、蘆洲參拜廟宇，並發送兔年紅包袋給民眾。不過馬英九被問及此次至新北是否有邀市長侯友宜一起出席時，避而不談，便轉身離去，向排隊等候的民眾發送紅包。

馬英九今日下午前往三重義天宮、蘆洲湧蓮寺發放兔年紅包袋，現場排隊人潮約有百人，可說是人氣不減。

馬英九拜廟完後下來致詞說，今天很高興來義天宮，希望台灣風調雨順、國泰民安，自己最近說祈禱詞時會要小小修正，把它講得具體一點，神明才能夠集中祂的注意力。

馬英九說，希望台灣的颱風、疫情都能變小，國泰民安是希望出口孩子多，台灣的出口要變得多，孩子也生得更多。大家拜神的時候，要讓神明充分了解，祂才不會分心。